Dave Chappelle presentará “SNL” esta noche. Esta es una cronología de las controversias sobre sus comentarios acerca de personas transgénero

10 de noviembre: después de que el New York Post informara que varios escritores de “SNL” estaban boicoteando el episodio del sábado, los representantes de Chappelle le dijeron a CNN que no hay problemas con los escritores o miembros del elenco. El personal actual de “SNL” incluye a la persona no binaria Molly Kearney y a la escritora no binaria Celeste Yim.

“Quiero que todos en esta audiencia sepan que aunque los medios lo enmarcan como si yo estuviera en contra esa comunidad, no es así”, continuó Chappelle. “No culpen a la comunidad LBGTQ (sic) por nada de esto. Esto no tiene nada que ver con ellos. Se trata del interés corporativo y de lo que puedo decir y lo que no puedo decir”.

