El presidente del Congreso de Perú dice que el Ejecutivo “pretende cerrar” el Parlamento

La ley aprobada por el Parlamento en octubre 2021 establece que la cuestión de confianza solo puede ser utilizada por el Ejecutivo en “materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno y no en la relación a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”. El Ejecutivo acudió al Tribunal Constitucional para solicitar que la ley aprobada por el Congreso sea declarada inconstitucional, pero el máximo intérprete de la Carta Magna declaró en febrero de este año infundada tal solicitud. Entonces, algunos abogados constitucionalistas señalaron que tal decisión limitaba al Ejecutivo y quebraba el equilibrio de poderes. En su carta de respuesta a Torres, Williams cita estos hechos y señala que su pedido no solo no es “atendible” sino que implicaría que el Congreso “ceda o abdique a sus competencias exclusivas y excluyentes”.

El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre lo que dijo el presidente del Congreso en conferencia de prensa. Más temprano, Torres confirmó que recibió una notificación que establece que el pedido que realizó es inadmisible. “Hay que advertir esto: nosotros hemos presentado una comunicación el día de ayer al Congreso de la República diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza, la cuestión de confianza no está planteada, todavía no hay cuestión de confianza”, dijo en declaraciones desde el Palacio de Gobierno.

