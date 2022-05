Temporada 4 de “Stranger Things”: cuándo y a qué hora se estrena, número de capítulos y personajes que regresan

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Netflix está a horas de reabrir el Upside Down. Tras casi 3 años de espera llega la cuarta temporada de “Stranger Things” y algunos seguidores se preguntan: ¿qué sorpresas tendrán los hermanos Duffer entre manos?

Netflix es muy celoso de sus contenidos, por lo que saber exactamente lo que ocurrirá episodio tras episodio es complicado. Incluso, aquellos que han tenido acceso al adelanto completo del primer episodio deben cumplir cláusulas que les impiden revelar tramas y hablar de situaciones específicas.

Sin embargo, los tráilers publicados por la compañía de streaming nos dan algunas pistas de lo que podemos esperar en esta cuarta temporada.

“Stranger Things” 4: lo que sabemos del estreno

En primer lugar, esta temporada se dividirá en dos volúmenes, o dos partes. El estreno de este viernes 27 de mayo constituye la primera parte de la historia, mientras que la segunda, se dará a conocer cinco semanas después, el 1 de julio.

No son fechas al azar. Esta serie siempre se ha estrenado durante o cerca a algún feriado en Estados Unidos.

La primera temporada se estrenó durante la Navidad La segunda durante Halloween Y la tercera el Día de la Independencia de Estados Unidos

Las dos fechas elegidas para el estreno de la cuarta temporada coinciden con el Día de los Caídos y de nuevo con el Día de la Independencia de Estados Unidos. Ambos fines de semana largos en donde la mayoría de las personas en Estados Unidos no trabajan y podrán dedicar algunas horas de esos días para ver episodio tras episodio.

Netflix publica cada nueva temporada a la media noche de Los Ángeles, es decir, las 3:00 a.m. hora de Miami.

De izquierda a derecha: Jim Hopper (David Harbour) y Dmitri (Tom Wlaschiha) en Kamchatka, Rusia. (Crédito: Netflix © 2022)

La cuarta temporada contará con 9 episodios que, según Netflix suman casi 13 horas de material. Los seis primeros se estrenan en la primera entrega de la historia. La última tanda tendrá una duración grupal de casi 4 horas, dijo Netflix.

El episodio número siete durará 1 hora y 38 minutos, el número ocho 1 hora y 25 minutos y el último episodio de la temporada casi dos horas y media.

¿Cuál es la trama de esta temporada?

Desde ya, la compañía de streaming dice que esta entrega será la más escalofriante de toda la saga. Netflix describe esta temporada de la siguiente forma:

“Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando con las secuelas, nuestro grupo de amigos se separa por primera vez, y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no ha facilitado las cosas. En este momento más vulnerable, surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural, que presenta un espantoso misterio que, si se resuelve, finalmente podría poner fin a los horrores del Upside Down”.

Sabemos que el muy querido Jim Hopper (David Harbour) no está muerto. En un adelanto lo muestran como prisionero en un lugar nevado, específicamente en Kamchatka, Rusia, trabajando en los rieles de un tren.

🚨 SPOILER: Si no has visto la tercera temporada y el adelanto del primer capítulo de la cuarta, salta esta parte del artículo.

¿Por qué es sorpresa? Se esperaba que Hopper estuviese muerto. El personaje se sacrificó en el capítulo final de la tercera temporada. Con su muerte se cerró el portal al Upside Down que se abrió en el centro comercial Starcourt. Así salvó a Joyce (Winona Ryder) y los niños de Stranger Things.

Hopper no es el único personaje que regresa. También, en un tráiler dado a conocer el año pasado, Netflix nos adelantaba que el personaje antagónico Dr. Brenner, mejor conocido como Papa, estará en la cuarta temporada. Recordemos que él es el científico que estaba a cargo del Laboratorio Nacional de Hawkins en donde se hicieron experimentos con los niños con superpoderes. Papa es el apodo con el que Eleven se refiere a él.

(Crédito: Netflix)

Lo que revela el primer episodio de la cuarta temporada

La serie dio a conocer el 20 de mayo los primeros ocho minutos del primer episodio de esta temporada, el cual nos transporta precisamente a la casa de Papa, pero siete años antes, en 1979.

Posteriormente vemos escenas del Laboratorio Nacional de Hawkins, en donde están estos niños con habilidades fuera de ese mundo. Los vemos jugando en un cuarto con arcoiris en las paredes y el piso y vistiendo las típicas batas hospitalarias. El doctor Brenner interactúa con Ten, uno de los niños quien responde a una de las preguntas de Papa con uno los objetos ya usuales del show: la famosa bola ocho.

En las escenas, que están acompañadas con un tratamiento sonoro que hace de la atmósfera algo escalofriante, vemos a Papa y a Ten pasar en frente de la puerta del cuarto de Eleven. Se dirigen a un laboratorio en donde el niño hace “ejercicios” para reforzar sus habilidades psíquicas.

En medio del ejercicio, Ten visualiza que algo no está bien en el laboratorio, ve sangre en el piso, dice escuchar gritos de los niños para luego revelar que la Dra. Ellis y Six están muertos. De la nada, una fuerza sobrenatural rompe la puerta del cuarto en donde el Dr. Brenner y Six estaban, hiere a Papa y a mata al niño.

¿Quién es él o la responsable de esta mascare? Todo indica que fue Eleven, al ser la única niña que queda viva en el lugar.

¿Cuáles serán los personajes de “Stranger Things”, temporada 4?

Entre los personajes regulares tenemos:

Joyce Byers (Winona Ryder) Jim Hopper (David Harbour) Eleven (Millie Bobby Brown) Mike Wheeler (Finn Wolfhard) Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) Will Byers (Noah Schnapp) Max Mayfield (Sadie Sink) Nancy Wheeler (Natalia Dyer) Jonathan Byers (Charlie Heaton) Steve Harrington (Joe Keery) Robin Buckley (Maya Hawke) Erica Sinclair (Priah Ferguson) Murray (Brett Gelman) Karen Wheeler (Cara Buono) Dr. Brenner (Matthew Modine)

Algunos miembros adicionales del elenco incluyen:

Peter Ballard (Jamie Campbell Bower) Eddie Munson (Joseph Quinn) Argyle (Eduardo Franco) Lt. Colonel Sullivan (Sherman Augustus) Jason Carver (Mason Dye) Yuri (Nikola Djuricko) Dmitri (Tom Wlaschiha) Patrick (Myles Truitt) Ms. Kelly (Regina Ting Chen) Chrissy (Grace Van Dien) Fred Benson (Logan Riley Bruner) Jake (Logan Allen) Angela (Elodie Grace Orkin) John Reynolds (Officer Callahan) Chief Powell (Rob Morgan) Vickie (Amybeth McNulty) Victor Creel (Robert Englund)

