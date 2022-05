¿Podría esta empresa respaldada por Google convertirse en la respuesta africana a Airbnb?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Desde su lanzamiento en 2008, Airbnb ha arrasado en el sector del turismo. Compartir una casa o alquilar un departamento se ha convertido en una alternativa de moda, y a menudo más asequible, que reservar una habitación de hotel.

Más de una década después, la empresa cuenta con 6 millones de anuncios activos en más de 200 países. Pero una de las regiones en las que aún no se ha abierto camino es África.

1 de 9 | La startup Bongalo aspira a convertirse en una alternativa africana a Airbnb. La empresa, que se fundó en Camerún y ahora tiene su sede en Rwanda, cuenta con más de 1.000 anuncios en los dos países. Entre ellos, Umoko Cottage, a orillas del lago Muhazi, en el este de Rwanda. Crédito: Bongalo 2 de 9 | A medida que aumenta el turismo interno en todo el continente, Bongalo quiere hacer que los viajes sean más accesibles y asequibles. Los anuncios de Bongalo suelen costar unos US$ 40 por noche, mientras que el departamento The Rose Garden, en el centro de Kigali, Rwanda, tiene capacidad para tres personas y cuesta unos US$ 120 por noche. Crédito: Bongalo 3 de 9 | Bongalo permite a los clientes utilizar el pago móvil, un método de pago cada vez más popular en África. El hotel Ubumwe, cerca del lago Kivu, en la frontera entre Rwanda y la República Democrática del Congo, es uno de los más populares. Crédito: Bongalo 4 de 9 | Los clientes pueden reservar a través del sitio web y pronto podrán utilizar una aplicación, que se lanzará en los próximos meses. Todas las propiedades y los anfitriones se verifican antes de aparecer en la lista. En la foto, un departamento de dos dormitorios en Douala, Camerún, que también ofrece una piscina exterior compartida. Crédito: Bongalo 5 de 9 | Para los clientes con menos conocimientos tecnológicos, la empresa se ha asociado con agentes de viajes independientes que pueden reservar una propiedad por ellos. Esto atrae a los clientes de más edad, dice el fundador Nghombombong Minuifuong. En la foto, los departamentos Grazia en Kigali, Rwanda, donde los huéspedes pueden disfrutar de una piscina exterior. Crédito: Bongalo 6 de 9 | Por cada reserva efectuada con éxito, Bongalo se lleva un 10% de comisión de los anfitriones y un 9% de los huéspedes. En la foto, una de las unidades de alquiler de la Residencia Loumia, en Douala, Camerún. Crédito: Bongalo 7 de 9 | Minuifuong cree que Bongalo puede competir con Airbnb en África. “Se trata de que la gente… utilice soluciones de fabricación local”, dice. Este departamento de dos camas en la ciudad de Buea, en Camerún, está listado en Bongalo por US$ 54 por noche. Crédito: Bongalo 8 de 9 | Minuifuong quiere ampliar las operaciones de Bongalo a Costa de Marfil, Senegal y Kenya. El objetivo final es estar disponible en todos los países africanos, dice. El Nirvana Heights Resort, en la foto, tiene vistas al lago Kivu en Rwanda. Crédito: Bongalo 9 de 9 | El equipo de Bongalo es todavía pequeño, pero sus sueños son grandes. La startup pronto lanzará una ronda de financiación inicial, para aprovechar la inversión del Black Founders Fund de Google en África. “Esperamos que en los próximos tres o cinco años seamos una empresa de más de mil millones de dólares”, dice Minuifuong. Crédito: Bongalo

A pesar de su rápido crecimiento en la última década, Airbnb tenía unos 130.000 anuncios en todo el continente en 2018 (la empresa no quiso revelar cifras más recientes), la mayoría en Sudáfrica. A modo de comparación, en mayo de 2019 había más de 80.000 propiedades listadas tan solo en Londres, según las autoridades de la ciudad.

Nghombombong Minuifuong, fundador de empresas emergentes en Camerún, identifica la causa de esta situación no a la falta de demanda o de oferta, sino a la ausencia de un método de pago especialmente frecuente en el continente.

Los huéspedes y anfitriones de Airbnb no pueden utilizar el pago móvil, un sistema que permite a los usuarios enviar y recibir dinero a través de teléfonos celulares. Este sistema es cada vez más popular en África, donde hay más de 500 millones de cuentas registradas, según la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSMA, por sus siglas en inglés), un grupo comercial del sector.

Bongalo está presente en 12 ciudades de Camerún y Rwanda.Crédito: Bongalo

Por eso lanzó Bongalo, una plataforma de alquiler de viviendas que acepta pagos móviles y que aspira a convertirse en el Airbnb de África.

“Mi visión es construir una plataforma que… mejore los viajes en toda África conectando a la gente con lugares asequibles para alojarse”, dice.

Aumentar la escala

En términos de escala, la startup todavía no se compara con Airbnb. Bongalo se lanzó en Camerún en 2017 como una empresa inmobiliaria, pero en 2019 se trasladó a Rwanda, donde dio el giro a su modelo actual. Tiene más de 1.000 propiedades listadas en total en ambos países y más de 5.000 usuarios, dice Minuifuong, pero espera que la demanda aumente a medida que los africanos puedan viajar por el continente con mayor libertad una vez que se levanten todas las restricciones relacionadas con el covid.

El turismo interno en todo el continente se ha recuperado rápidamente desde el estallido de la pandemia de covid-19, dice Christele Chokossa, consultora de la empresa de investigación de mercados Euromonitor International, gracias en parte a que los requisitos de viaje son menos estrictos dentro de África y a que la industria turística se centra en los viajeros locales, dice.

Pero puede ser difícil encontrar alojamientos bueno y a un buen precio. Un informe de 2019 sobre la hostelería en África, elaborado por la agencia de viajes en línea Jumia Travel, señala que “el costo sigue siendo uno de los principales obstáculos para un desarrollo más rápido del turismo local” y que la tecnología será clave para bajar los precios. El precio medio de un hotel en las ciudades más populares de África es de US$ 50 por noche, dice.

Las propiedades anunciadas en Bongalo suelen costar unos US$ 40 por noche, dice Minuifuong. Las propiedades, que se verifican antes de ser listadas, pueden reservarse a través del sitio web de la empresa y pronto estarán disponibles en una aplicación. La plataforma es especialmente popular entre los clientes de entre 25 y 35 años, añade.

“La generación más joven de viajeros expertos en tecnología ha adoptado la comodidad y la asequibilidad de la economía de los alquileres compartidos en los últimos años”, dice Chokossa. “En países como Camerún, la mejora del acceso al internet y las redes sociales dio cabida a opciones asequibles de alquiler de departamentos en hoteles, ya que permitió a los propietarios promocionar sus servicios con facilidad”.

Pagar por teléfono

Al aceptar el pago móvil, Bongalo también ayuda a los clientes a evitar las comisiones por transacción y conversión de divisas que conlleva el pago con tarjeta de crédito o débito, y se adentra en el mercado “no bancarizado” de África, ya que no se necesita una cuenta bancaria ni acceso a Internet.

Esto es crucial en el África subsahariana, donde menos de la mitad de la población adulta tiene una cuenta bancaria tradicional, según el Banco Mundial. Pero el pago móvil también se ha convertido en la opción de pago preferida por muchas personas con cuentas bancarias, dice Minuifuong.

“La solución ha tenido buena adopción en el continente africano, y todo el mundo confía en ella por su sencillez y su seguridad. La gente prefiere usarla a las tarjetas”, afirma.

Según la GSMA, la región representó el 64% del valor del dinero móvil transaccionado a nivel mundial en 2020, un total de US$ 490.000 millones.

Bongalo también acepta tarjetas de crédito y débito, lo que atrae a los turistas internacionales o a la diáspora africana, dice Minuifuong, aunque añade que la mayoría de los huéspedes viven en el continente y alrededor de la mitad de ellos suelen viajar dentro de su propio país. Para los menos conocedores de la tecnología que no quieren reservar en línea, la empresa se ha asociado con agentes de viajes independientes que pueden reservar una propiedad directamente para el cliente o incluirla como parte de un paquete de viaje más amplio.

Soluciones locales

En 2022, Minuifuong quiere ampliar las operaciones de Bongalo a Costa de Marfil, Senegal y Kenya. A largo plazo, espera que esté disponible en todos los países africanos.

Nghombong Minuifuong (tercero desde la izquierda) fundó Bongalo hace cinco años.Crédito: Bongalo

Competir con Airbnb será una tarea difícil, ya que “se ha convertido en un nombre familiar en todo el continente”, dice Chokossa. Pero señala que el mercado africano sigue estando poco explotado, y que las startups como Bongalo, que adaptan los servicios a los consumidores locales, “podrían intensificar la competencia en el futuro, especialmente si reciben apoyo de inversores internacionales”.

Hasta el momento, Bongalo ha recibido US$ 320.000 a través del fondo Black Founders Fund de Google en África, un plan en el que se invertirán US$ 4 millones en 60 startups fundadas por negros en el continente, y actualmente está preparando una ronda de financiación inicial.

Incluso si Airbnb empezara a aceptar pagos móviles, Minuifuong confía en que todavía hay espacio para su negocio. “Competir con Airbnb es muy posible porque entendemos cómo funciona el mercado”, afirma. “Se trata de que la gente esté más centrada en lo local y utilice soluciones hechas en el lugar”.

