A la espera de Trump, varios funcionarios también acusados por interferencia electoral en Georgia se entregan ante las autoridades

Por su parte, el senador del estado de Georgia, Shawn Still, quien actuó como elector falso en 2020 y fue acusado en el caso de subversión electoral del estado, llegó a un acuerdo de fianza con los fiscales este martes, aunque no está claro cuándo Still planea entregarse. El acuerdo de fianza de US$ 10.000 exige que Still sea liberado de la cárcel solo con su firma, sin aportar efectivo ni garantías.

