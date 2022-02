Segunda vez consecutiva que local gana Super Bowl

Por Juan Urresti

Cronkite Noticias

PHOENIX, Ariz. (CRONKITE) – El Super Bowl LVI se quedó en Los Ángeles, los Rams ganaron 23-20 a los Bengals de Cincinnati y su técnico Sean McVay habló sobre las razones por las que su equipo pudo llegar tan lejos en esta temporada.

“La gente quiere ganar , ganar un campeonato, hacer algo especial para la gente que aman y les importan”, dijo McVay. “No fue un equipo egoísta, en algunas ocasiones todos somos un poco egoístas, pero creo que este es el grupo menos egoísta en que he sido parte. Jugaron para el otro, confiaron en ellos, se levantaron en las buenas y malas y creo que eso es lo que nos hizo tan especiales”.

Los Rams vinieron de atrás en el partido para ganar su segundo Super Bowl en su historia. Uno de los jugadores más importantes para ellos fue Cooper Kupp, receptor abierto, quién además fue elegido como el jugador más valioso del partido.

“Muchos muchachos que solo respetan este juego han puesto el trabajo y el tiempo. Fue una gran cosa llegando a este partido. Muchos dijeron ‘tenemos jugadores aquí que merecen un Super Bowl, tenemos que ganar esto por ellos’ ”, dijo Kupp.

Kupp, que no fue parte del Super Bowl hace tres años. Él compartió que después de salir del partido que ganaron los New England Patriots, dijo haber frenado en el túnel y voltear a ver hacia la cancha.

“Hubo… hubo una… en 2019, dejamos la cancha tras haber perdido contra los Patriots, no pude ser parte de eso. No se que fue, hubo solamente una visión”, dijo Kupp. “Creo

que Dios me reveló que iba a volver, íbamos a ser parte de un Super Bowl y ganarlo. Y de alguna manera, de alguna manera yo iba a dejar la cancha como el jugador más valioso del partido”.

Esa fue la visión que dijo haber tenido y que solamente había compartido con su esposa.

“Le compartí esto a mi esposa porque no podía contárselo a nadie más, obviamente, lo que había sido”, dijo Kupp. “Pero desde el momento en el que empezó esta postemporada, hubo una creencia en cada juego. Ya estaba escrito. Solo tenía que jugar libre”.

El Super Bowl LVII llega Arizona

El State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, Arizona se para para recibir el partido más importante del mundo deportivo en Estados Unidos.

Tras el partido, el Gobernador Doug Ducey habló con la prensa sobre lo que significa recibir este evento en el valle del sol.

“Es nuestro honor en Arizona aceptar el Super Bowl que nos entregan, en nombre de nuestro estado”, dijo Ducey.

También en la misma rueda de prensa, Larry Fitzgerald dijo que Arizona está preparada.

“Estamos listos, estamos listos para el escenario mundial y estamos listos para mostrarle al mundo de lo que somos capaces de hacer,” dijo Fitzgerald. “Estoy confiado que haremos el Super Bowl LVII el mejor hasta ahora y uno que el mundo anticipará. No solamente anticipará, sino recordará por años”.

