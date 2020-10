Invitan disfrutar de Halloween de manera segura en casa

Noticias 3

SAN LUIS,ARIZ.(T3).-¿Truco, travesura o contagio? La Celebración de Halloween cambia totalmente a causa del coronavirus y la decisión de celebrar o no, no es sencilla. Si bien, no hay una prohibición explícita de la autoridad para que los niños pidan dulces se sugiere celebrar en casa en familia y no dejar pasar la situación porque les resultaría frustrante a los niños, explicarles que es una celebración diferente por la pandemia y que debemos seguir con las medidas de bioseguridad.

Autoridades de San Luis, Arizona reiteran que continuamos en pandemia y que las medidas de seguridad por parte del sector salud deben respetarse para protegernos y proteger a los demás.

''Tenemos que reconocer que todavía estamos en pandemia, todavía están las restricciones y estamos recomendando no salir a rejuntar dulces, es muy importante porque nos preocupan nuestros hijos y nos preocupa que nuestros hijos salgan y posiblemente se contagien o contagien a otras personas pueden pasar los dos modos.he estado hablando con vecinos y personas de la comunidad y personas que normalmente dan dulces y ese año no van a dar dulces por eso, para tratar de que todos estemos seguros'', externó Gerardo Sánchez Alcalde de la ciudad de San Luis Arizona.

Por su parte del Departamento de Policía de San Luis Arizona llevará a cabo a partir de hoy un operativo especial para verificar que nadie conduzca en exceso de velocidad o conducir bajo la influenza del alcohol.Esto con la finalidad de que la población permanezca segura durante la noche del Día de Brujas.

El mandatario invita a la comunidad a buscar otras alternativas de celebración que no amerita contacto con otras personas o estar en reuniones con aglomeraciones de personas.

Por lo que una de las opciones de celebración por parte de la ciudad es el tradicional Concurso de Decoración Spooktacular virtual.

Participa y gana enviando una foto que consista en la decoración exterior de su casa. Las fotos deben enviarse vía Facebook de la ciudad de San Luis, Arizona. Y lganadores se anunciarán en Facebook el jueves 5 de noviembre de 2020.El cierre de dicho concurso será hasta el próximo 2 de Noviembre.

Para obtener más información visite el sitio web de la ciudad www.sanluisaz.gov o llame al (928) 341-8574.