ANÁLISIS | El registro del FBI profundiza las implicaciones políticas sobre los documentos de Biden

“Creo que lo significativo, como ex secretario de Justicia, es que ya no dependen de los abogados para cumplir, aunque fue consensual, la búsqueda”, dijo el presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, a Dana Bash de CNN en “State of the Union.” El republicano de Texas continuó: “Pero el hecho es que el FBI realizó esta búsqueda, no sus abogados. Eso realmente acelera la investigación”.

“Cuando se encuentra esa información, disminuye la estatura de cualquier persona que esté en posesión de ella, porque se supone que no debe suceder”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Dick Durbin, en “State of the Union” de CNN el domingo. “Si fue culpa de un miembro del personal o de un abogado, no hay diferencia. El funcionario electo tiene la responsabilidad final”, agregó el demócrata de Illinois.

