Fact check: republicanos difunden una falsa afirmación sobre la ejecución de un hombre por los talibanes desde un helicóptero

Washington (CNN) — Numerosos republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz y el representante Dan Crenshaw de Texas, promovieron el lunes y el martes una afirmación falsa de que los talibanes acababan de ejecutar a un hombre colgándolo de un helicóptero. Cruz y Crenshaw, entre otros conservadores, compartieron un video que había sido tuiteado por un “comediante” que responde al nombre de Twitter @Holbornlolz. El video, algo borroso, mostraba a un hombre colgado de una cuerda atada a un helicóptero. El “comediante” tituló el video de forma inexacta: “Talibanes colgando a alguien de un helicóptero en Kandahar”.

Cruz añadió su propia afirmación sobre el tuit del cómico, tuiteando: “Esta horrible imagen resume la catástrofe de Joe Biden en Afganistán: Los talibanes colgando a un hombre de un helicóptero Blackhawk Estadounidense. Trágico. Inimaginable”. Crenshaw también utilizó el video para criticar la retirada de Biden de todas las tropas de Estados Unidos de Afganistán, tuiteando: “¿En qué jo**** mundo fue una buena idea entregar un país a esta gente?”.

Algunas cuentas populares de Twitter llegaron a hacer declaraciones sobre la identidad de la persona supuestamente ejecutada. El periodista indio Sudhir Chaudhary, que tiene más de 6 millones de seguidores en Twitter, escribió: “Los talibanes cuelgan a una persona, presuntamente un intérprete de EE.UU., de un helicóptero Blackhawk de Estados Unidos”.

Primero los hechos: nadie fue ejecutado en el vuelo del helicóptero de Kandahar que aparece en los videos virales. Otras imágenes muestran que el hombre que colgaba del helicóptero llevaba un arnés alrededor del cuerpo, no una soga alrededor del cuello, y que se movía libremente, incluso parecía saludar.

CNN no pudo confirmar de inmediato qué estaba haciendo exactamente el hombre del arnés. Pero Bilal Sarwary, un periodista afgano que huyó del país en la evacuación de finales de agosto, tuiteó el martes: “El piloto afgano que volaba es alguien que conozco desde hace años. Fue entrenado en Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos, y me confirmó que volaba el helicóptero Blackhawk. El combatiente talibán que se ve aquí estaba tratando de instalar la bandera talibán desde el aire, pero al final no funcionó”.

La agencia de noticias afgana Aśvaka, que grabó su propio video del vuelo del helicóptero, dijo al sitio web indio de comprobación de hechos Alt News que su equipo había confirmado que la persona que colgaba del helicóptero “fue controlada y colgada del helicóptero para fijar la bandera en el edificio del gobernador en Kandahar”.

Cruz borró su tuit el martes por la tarde, después de que varios periodistas publicaran comprobaciones de hechos en Twitter y de que CNN se pusiera en contacto con su oficina por correo electrónico. En un tuit posterior, Cruz reconoció que la afirmación de que los talibanes colgaron a un hombre de un helicóptero “puede ser inexacta”, aunque incluyó el video inexacto del “cómico” en su tuit de corrección.

Los orígenes del video

El historial de ejecuciones brutales de los talibanes está bien documentado. Pero nunca hubo ninguna base para las afirmaciones de que este video en particular representaba una ejecución en helicóptero.

Cuando el lunes por la mañana se publicó un video del vuelo en helicóptero en una cuenta de Twitter protalibán, la cuenta, que fue suspendida por Twitter el martes, no ofrecía ninguna indicación de que hubiera una ejecución. El pie de foto de la cuenta era el siguiente

“¡Nuestra Fuerza Aérea! En este momento, los helicópteros de la fuerza aérea del Emirato Islámico están sobrevolando la ciudad de Kandahar y patrullando la ciudad”.

A continuación, el “comediante” publicó un clip de video extraído de la cuenta del analista antiterrorista Faran Jeffery. Pero el pie de foto de Jeffrey tampoco decía nada sobre una ejecución; simplemente escribió: “Juro que no sé qué está pasando aquí”. El “cómico” añadió el pie de foto del “ahorcamiento”.

Entonces el video se popularizó, recibiendo millones de visitas en las redes sociales, generando titulares inexactos en la prensa india y provocando tuits inexactos de numerosos conservadores estadounidenses.

Entre estos conservadores se encontraban el representante Jason Smith de Missouri, la senadora del estado de Arizona Wendy Rogers, el exdirector en funciones de la Inteligencia Nacional Richard Grenell, el candidato al Congreso Robby Starbuck, el comentarista Wayne Dupree, el pastor Greg Locke, el periodista de National Review Jim Geraghty, el excandidato al Congreso Chuck Callesto y el presentador de Fox News Sean Hannity y el analista Gregg Jarrett, si bien Hannity y Jarrett se escudaron pues afirmaron que el video “parece” mostrar una ejecución.

Vale la pena señalar que el exterior del helicóptero en el video sugiere fuertemente que había estado en posesión de las fuerzas armadas de Afganistán antes de que fuera tomado por los talibanes, y no abandonado por los militares de EE.UU. En otras palabras, es casi seguro que no fue una de las piezas de equipo dejadas por los militares de Estados Unidos durante la evacuación. El Pentágono afirma que las tropas que se marcharon dejaron ese avión inoperativo.

La oficina de Cruz y la oficina de Smith no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios del martes. Un portavoz de Crenshaw, Justin Discigil, dijo que se pondría en contacto con CNN para hacer comentarios sobre esta comprobación de hechos solo si aceptábamos su petición de hacer una comprobación de hechos de otros comentarios hechos por Biden.

