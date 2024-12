Autoridades investigan tiroteo sobre la autopista 1 cerca de Watsonville

De acuerdo con el reporte de la agencia, una persona que caminaba por la autopista denunció haber sido blanco de un tiroteo alrededor de las 4:00 A.M., y las 5:00 A.M., horas la madrugada del viernes. Afortunadamente, la víctima no ha resultado herida.

