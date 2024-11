Candidatos al concejo municipal de San Luis reaccionan a los resultados

Ambos candidatos quisieron expresar su agradecimiento a quienes votaron en estas elecciones. Servín agregó, “Lo que quiero decir más que nada es gracias por todo el apoyo que recibí en la comunidad. A lo mejor los números ahorita no lo muestran, pero estoy confiando que vamos a poder avanzar un poco más.” Allen Jr. también manifestó su gratitud: “Quiero agradecer a todas las personas que votaron por mí. No me voy a ir. Estaré aquí, trabajando con todos ustedes.”

