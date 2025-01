Un accidente en Bob Hope Drive cerca de The River deja el auto volcado de costado

Los agentes informan que el conductor del automóvil volcado no resultó herido y no se reportaron lesiones para nadie dentro del otro vehículo. Añaden que no se realizaron arrestos como resultado del accidente, pero la causa aún está bajo investigación.

