Reportaje Especial: Requisitos para solicitudes de asilo podrían crear obstáculos adicionales para migrantes

“Si no cambian esta postura. Esto es algo intencional del gobierno que no quieren dar una oportunidad justa a estos inmigrantes de que se queden aqui. Si ven que las personas no son exitosos los primeros y los empiezan a deportar. Quizás la gente tenga miedo de ir a sus cortes mas adelante.. Eso va crear una nueva categoría de indocumentados,” dice Diaz.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.