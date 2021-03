Reportaje especial: Los Mariachis Callaron

Reportajes Especiales

MEXICALI, B.C. (T3) - Probablemente, sean muchos los sectores que no se hayan visto afectados por la pandemia del coronavirus de alguna u otra manera, el sector musical tampoco quedó exento ya que no todo fue miel sobre hojuelas, la demanda de serenatas fue nula para los mariachis.

‘’Yo siempre traigo mi cubrebocas puesto, cuando voy a cantar me lo bajo, acabo de cantar me lo subo pa arriba y aquí en la bolsa cargo con una botellita con gel y me echo en las manos y aquí le doy una tallada a mi guitarrón también aquí porque uno no sabe. Y me encomiendo, siempre estoy pidiendole a Dios que no me pegue esta enfermedad’’ mencionó Ruben Rodriguéz guitarrista del grupo Mariachi Coleman.

‘’ Noviembre y Diciembre, tuvimos mucha cancelación, de pronto fallecían las personas que iban a festejar o que por tal situación tenían que cancelar o posponer el evento… pero las cancelaciones fueron desde marzo del año pasado’’ señala Brenda Fregoso Guitarronista de Mariachi con Mujeres ''Voz de América''.

Entonces, ¿Cómo se están adaptando los grupos musicales a la nueva normalidad?

Un reportaje especial de Laura Meza hoy en punto de las 10:00 de la noche por Telemundo 3.