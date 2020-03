Apagón afecta a varios residentes en Somerton

Noticias de Yuma

SOMERTON, Ariz. (T3)-Los residentes de Somerton permanecen sin luz el miércoles por la mañana.

De acuerdo con el mapa de interrupción del servicio público de electricidad de Arizona (APS), 3,078 clientes se vieron afectados esta mañana. El tiempo de restauración es a las 11:10 a.m.

La causa de la escasez se debe a una interrupción del servicio a una línea eléctrica principal.

Las áreas afectadas en Somerton son 8th Street To Cottonwood Dr. y Orange Grove Way To Avenue C.

Quédese con Telemundo 3 para obtener las últimas actualizaciones.