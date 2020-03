YMCA ofrece cuidado de niños de emergencia durante el cierre de escuelas

Noticias de Yuma

YUMA, Ariz. (T3)-Yuma Family YMCA ofrece servicios de cuidado infantil de día completo para niños de 5 a 12 años.

YMCA dijo que el cuidado de niños estará en la sucursal principal de Yuma y en el Centro Juvenil de Somerton.

Rama principal:

Comienza el 3/17

Horario: 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

Precio: $ 150 / semana para miembros y $ 205 / semana para no miembros F / A está disponible para familias.

Comidas: desayuno y almuerzo incluidos

Capacidad: 150 niños

Rama principal:

Comienza el 3/16 al mediodía

Horario: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Precio: $ 45 / semana para todos los estudiantes. No se ofrece F / A por este precio con descuento

Comidas: desayuno y almuerzo incluidos

Capacidad: 100 niños

Los formularios de inscripción están disponibles en ambos lugares.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a annieclary@vosymca.org, llame al 928-317-0522 o visite YMCA para obtener más información.