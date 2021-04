Muere Bernie Madoff a los 82 años

Noticias CNN

(CNN) — Bernie Madoff (Bernard Madoff), cuyo nombre se convirtió en sinónimo de fraude financiero, murió mientras cumplía una sentencia de 150 años en una prisión federal. Tenía 82 años.

Su muerte el miércoles en el Centro Médico Federal en la prisión de Butner, Carolina del Norte, fue confirmada por la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. No se dio a conocer la causa del fallecimiento.

En febrero de 2020, Madoff solicitó a los tribunales una liberación anticipada de la prisión, afirmando que tenía insuficiencia renal terminal y una esperanza de vida de menos de 18 meses. Pero la oficina del fiscal federal para el distrito sur de Nueva York dijo que el crimen de Madoff fue «sin precedentes en alcance y magnitud» y es «razón suficiente» para denegar la solicitud de Madoff.

Bernie Madoff: el cerebro detrás de un histórico fraude

Madoff fue el cerebro detrás de un esquema Ponzi (un fraude tipo pirámide) de U$ 20.000 millones, el fraude financiero más grande de la historia.

Tuvo una carrera legendaria en Wall Street, famosa por sus rendimientos astronómicos para sus inversores, que incluían al director Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon y Kyra Sedgwick y el propietario de los Mets de Nueva York, Fred Wilpon.

¿Tener o no tener clemencia con Bernie Madoff?

Se desempeñó como presidente del Nasdaq durante varios años en la década de 1990 y acumuló casas en la playa, botes y un penthouse en Manhattan. Pero Madoff fue arrestado en 2008 y se declaró culpable de once cargos por delitos graves en 2009.

Había estado usando dinero de nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores. Supuestamente tenía un total de US$ 65.000 millones bajo administración, pero dos tercios de ese dinero eran producto de la imaginación de Bernie Madoff. El resto fue era la inversión inicial de sus clientes.

Madoff fundó Bernard L. Madoff Investment Securities en 1960, pero nadie ha podido probar cuándo Madoff comenzó a robar a los inversores.

Bernie Madoff le dijo a CNNMoney en una entrevista de 2013 que todo comenzó en 1987, pero luego dijo que el plan comenzó en 1992. El exgerente de cuentas de Madoff, Frank DiPascali, Jr., dijo en un testimonio judicial que las fechorías financieras habían estado ocurriendo «durante todo el tiempo». DiPascali comenzó a trabajar en la firma en 1975.

Algunos clientes pudieron recuperar lo que Madoff les robó

Irving Picard, el fideicomisario designado por el tribunal encargado de recuperar los activos robados por Madoff, junto con el Departamento de Justicia, recuperó decenas de miles de millones de dólares, distribuyendo la gran mayoría a las víctimas de Madoff. Además, la Securities Investor Protection Corporation ha proporcionado pagos por US$ 600 millones en seguros a las víctimas.

El asistente de compras de Kevin Hart lo habría estafado por más de US$ 1 millón

¿Quién era Bernie Madoff?

Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1938.

Lugar de nacimiento: Queens, Nueva York.

Nombre de nacimiento: Bernard Lawrence Madoff

Padre: Ralph Madoff

Madre: Sylvia (Muntner) Madoff

Esposa: Ruth (Alpern) Madoff (Noviembre de 1959- presente)

Hijos: Andrew y Mark

Educación: Universidad de Hofstra, Licenciatura en Ciencias Políticas, 1960.

Otros datos sobre la vida de Madoff

Madoff comenzó su empresa con US$ 5.000 que ahorró trabajando como salvavidas.

Años más tarde se desempeñaría como presidente de NASDAQ en 1990, 1991 y 1993.

Tuvo muchas víctimas de alto perfil, incluido el director Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, y el propietario de los Mets de Nueva York, Fred Wilpon.

16.521 inversionistas han presentado reclamos contra Madoff.

Arresto y caída en desgracia de Madoff

1960 — Se funda Bernard L. Madoff Investment Securities

10 de diciembre de 2008 — Bernard Madoff supuestamente confiesa a los empleados de su empresa que la parte de gestión de activos de su empresa es en realidad un gran esquema Ponzi. Madoff dice que la empresa había perdido alrededor de US$ 50.000 millones y que planea entregarse a las autoridades en una semana.

11 de diciembre de 2008 — Madoff es arrestado por un cargo de fraude de valores por supuestamente operar un esquema Ponzi de miles de millones de dólares de su negocio de asesoría de inversiones. Queda en libertad con una fianza de 10 millones de dólares.

12 de diciembre de 2008 — Un tribunal federal de Manhattan emite una orden temporal que congela los activos de Madoff y nombra un administrador judicial sobre él y su empresa.

17 de diciembre de 2008 — Madoff es puesto en arresto domiciliario. El tribunal rechaza varias ofertas de los fiscales para encarcelar a Madoff.

9 de febrero de 2009 — La SEC y Madoff llegan a un acuerdo de resolución parcial. Según los términos del acuerdo, Madoff mantendrá un acuerdo previamente alcanzado para congelar sus activos y no violar ninguna otra ley de valores. Esto es independiente del cargo penal que enfrenta Madoff.

12 de marzo de 2009 — Madoff se declara culpable de once cargos por delitos graves que incluyen: lavado de dinero, perjurio, presentaciones falsas y fraude ante la SEC. No hay ningún acuerdo con el gobierno asociado con la declaración de culpabilidad. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Denny Chin, ordena a Madoff al Centro Correccional Metropolitano después de su confesión.

20 de marzo de 2009 — Un tribunal de apelaciones dictamina que Madoff permanecerá en la cárcel hasta que se dicte sentencia.

1 de abril de 2009 — Los sheriff federales confiscan el yate de Madoff, un bote más pequeño y una de sus casas en Florida cuando comienzan las incautaciones ordenadas por la corte de los activos del financiero.

29 de junio de 2009 — Madoff es sentenciado a 150 años de prisión.

14 de julio de 2009 — Madoff llega al Complejo Correccional Federal Butner en Carolina del Norte para comenzar a cumplir su sentencia.

2 de octubre de 2009 – Se presenta una demanda de US$199 millones contra los hijos de Madoff, su hermano Peter Madoff y su sobrina Shana Madoff, quienes trabajaban en la firma de Madoff.

11 de diciembre de 2010 — El hijo de Madoff, Mark Madoff, de 46 años, se suicida en su apartamento de Manhattan.

15 de febrero de 2011 — En una entrevista desde la prisión, Madoff le dice al diario The New York Times que sintió que algunos bancos y fondos de cobertura “tenían que saberlo”.

4 de junio de 2011 — La subasta final de propiedad personal perteneciente a Madoff arroja US$ 500.000. Hasta ahora, la recuperación total de los Madoffs ha sido de aproximadamente US$ 24 millones en ventas de propiedades y US$ 80 millones en activos en efectivo.

20 de septiembre de 2012 — El fideicomisario Irving Picard anuncia que las víctimas del esquema Ponzi de Madoff recibirán otros US$ 2.500 millones en reembolso de sus fondos robados. Esto eleva la cantidad total devuelta a los inversores a US$ 3.600 millones. Aproximadamente la mitad de las víctimas han sido reembolsadas.

La enfermedad de Madoff

22 de enero de 2014 — CNBC informa haber recibido un correo electrónico de Madoff en el que dice que tuvo un ataque cardíaco en diciembre de 2013 y que tiene enfermedad renal en etapa 4.

25 de marzo de 2014 — Picard anuncia planes para pagar US$ 349 millones adicionales a las víctimas de Madoff. Hasta ahora se han recuperado aproximadamente US$ 9.800 millones.

3 de septiembre de 2014 — El hijo Andrew, el último hijo sobreviviente de Madoff, muere de cáncer a los 48 años.

Febrero de 2015 – Otros US$ 355 millones en fondos recuperados se distribuyen a las víctimas de Madoff. Hasta ahora se han recuperado aproximadamente US$ 10.500 millones.

1 de febrero de 2016 — Los fideicomisarios anuncian que hasta la fecha se han recuperado más de US$ 11.079 millones de los US$ 17.500 millones en inversión principal.

9 de noviembre de 2017 — El Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia que comenzará a distribuir fondos a las víctimas de Madoff. El dinero proviene del Madoff Victim Fund, una cuenta que el gobierno de EE.UU. creó en 2013 para ayudar a los inversores a recuperar los fondos perdidos.

5 de febrero de 2020 – En un expediente judicial, Madoff le pide a un juez la liberación compasiva de la prisión. Madoff tiene insuficiencia renal terminal y una esperanza de vida de menos de 18 meses, según el documento.

4 de marzo de 2020 — Los fiscales federales niegan la solicitud de Madoff de ser liberado temprano, diciendo que el crimen de Madoff fue “sin precedentes en alcance y magnitud”.

20 de abril de 2020 — El Departamento de Justicia anuncia la quinta distribución de US$ 378,5 millones a más de 26.000 víctimas en todo el mundo. Este pago eleva la recuperación total de fondos para las víctimas a US$ 2.700 millones, el 73,65% de sus pérdidas.

14 de abril de 2021 – Madoff muere a los 82 años en prisión.