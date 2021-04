Joe y Jill Biden alientan a los estadounidenses a vacunarse durante el mensaje de Pascua

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden compartieron sus buenos deseos con los estadounidenses que celebraron la Pascua el domingo y los alentaron a vacunarse contra el covid-19 como una obligación moral.

«Compartimos los sentimientos del papa Francisco, quien dijo que vacunarse es una obligación moral, una que puede salvar su vida y la vida de los demás», dijo el presidente de EE.UU. en un video publicado en su cuenta de Twitter. «Al vacunarnos y alentar a sus congregaciones y comunidades a vacunarse, no solo podemos vencer este virus, también podemos apresurar el día en que podamos celebrar las fiestas juntos».

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt

— President Biden (@POTUS) April 4, 2021

La primera dama dijo que hay «esperanza a nuestro alrededor» y mencionó que las familias reciben ayuda financiera, las empresas se recuperan y un aumento en el número de estadounidenses que reciben vacunas contra el virus.

Más vacunas

El mensaje de los Biden llega mientras los funcionarios de salud se apresuran a vacunar a la mayor cantidad posible de estadounidenses en medio de la preocupación por una posible cuarta ola de infecciones por coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) Informaron el sábado que más de 4 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus fueron administradas en 24 horas, estableciendo un nuevo récord y elevando el promedio de siete días a más de 3 millones por día.

En todo el país, se han administrado alrededor de 165 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos publicados el domingo por la agencia. Aproximadamente el 32% de la población (106 millones de personas) ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 18,5% de la población (alrededor de 61 millones de personas) ha recibido la vacunación completa. Los datos publicados por los CDC pueden demorarse y es posible que no se hayan administrado las dosis el día informado.

Biden, el católico

Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, y se espera que la misa dominical sea una parte habitual de su itinerario. Ese es un nivel de devoción a los servicios religiosos regulares no visto por los presidentes recientes, quienes eran cristianos profesos pero asistían a la iglesia de manera intermitente o profesaban el culto en privado mientras estaban en el cargo.

El presidente, que está pasando las vacaciones en Camp David con su familia, expresó su simpatía con las familias que no celebran en unidad debido a la pandemia de coronavirus.

«El virus no se ha ido y muchos de nosotros todavía sentimos el anhelo y la soledad de la distancia», dijo Biden. «Por segundo año, la mayoría de la gente estará separada de sus familias, amigos, congregaciones llenas que nos llenan de alegría. Sin embargo, como nos recuerda el Evangelio de Juan, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han vencido».

El mensaje de Kamala Harris

La vicepresidenta Kamala Harris también lanzó un video deseando al país una feliz Pascua de Resurrección, diciendo que «siempre hay motivos para la esperanza».

«Hoy, estamos celebrando la esperanza y nuestra fe en la renovación. Esperanza en la cantidad de personas ahora vacunadas, ahora más seguras ante este virus», dijo Harris. «Esperanza en los niños que regresan a la escuela por primera vez en un año. Esperanza en los abuelos que pueden abrazar a sus nietos por primera vez en un año. Esperanza de un mañana mejor para todos».

Agregó que Biden y la primera dama están ansiosos por retomar el próximo año el evento anual de Pascua en la Casa Blanca, que fue cancelado una vez más debido a la pandemia.

Chandelis Duster, Madeline Holcombe, Ray Sanchez y Naomi Thomas de CNN contribuyeron a este informe.