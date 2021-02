Una poderosa tormenta de nieve se acerca a la costa este de EE.UU.; se espera una fuerte nevada en Nueva York

Noticias CNN

(CNN) — Se espera que la ciudad de Nueva York y la región circundante experimenten impactos de tormentas invernales «de mayores a extremas» hasta el martes debido a un poderoso pronóstico del noreste que traerá entre 30 y 45 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 72-80 kmh.

Con fuertes nevadas y vientos fuertes, es posible que se produzcan condiciones de ventisca el lunes, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York. Se espera que el impacto más fuerte para la ciudad sea el lunes, cuando podrían caer de 2,5 a 7 centímetros de nieve por hora, pero la tormenta se prolongará hasta el martes.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, instó a los residentes a quedarse en casa durante la tormenta. La escuela presencial pasará a ser completamente remota el lunes, y las citas de vacunación de covid-19 se reprogramarán, dijo.

En general, más de 110 millones de estadounidenses sentirán el aguijón del invierno a principios de esta semana a medida que el viento del nordeste apunte a las ciudades más densamente pobladas de la costa este.

Citando nieve esperada, fuertes vientos e inundaciones costeras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el domingo a las agencias estatales que movilicen recursos de respuesta de emergencia.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró el estado de emergencia a partir de las 7 pm.

El Centro de Operaciones de Emergencia se ha activado y los agentes están listos para ayudar según sea necesario. Se esperan cortes de energía y las autoridades estatales están en contacto con las empresas de servicios públicos en sus preparativos para la tormenta, dijo un comunicado de prensa de la oficina de Murphy.

Las oficinas estatales, los «megasitios» de vacunación de covid-19 y la mayoría del transporte público estarán cerrados el lunes, según el comunicado.

Nevadas en Washington

Han pasado casi dos años desde que Washington tuvo una nevada de más de 2,5 cms, pero eso podría cambiar drásticamente el domingo más tarde. La ciudad está bajo una advertencia de tormenta invernal hasta el domingo por la noche, con 10-20 centímetros de nieve posible. Es probable que caiga más nieve el lunes.

«Pronosticar las cantidades de nevadas en la capital de la nación rara vez es fácil, pero aumenta la confianza en que el área de Washington verá una nevada significativa que se desarrollará el domingo y durará hasta el lunes», dice el meteorólogo de CNN Taylor Ward.

La tormenta podría traer a la capital hasta 25 centímetros de nieve. Esto pondría fin a la racha de 709 días que Washington ha pasado sin una nevada superior a 2,5 cms.

«La única otra vez que sucedió esto fue una racha de 788 días que terminó en 2013», dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller.

La trayectoria de la tormenta

El domingo por la mañana, más de 110 millones de personas estaban bajo alertas de clima invernal desde el sur de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra. La tormenta dejó fuertes nevadas en el norte de Illinois y el centro de Indiana, causando dolores de cabeza en los viajes.

Se fortalecerá y se convertirá en una poderosa tormenta del noreste el lunes por la mañana cuando llegue a la costa. Este será un evento de larga duración para muchos a lo largo de la costa este, ya que el sistema tardará en salir.

La nieve caerá en ráfagas periódicas durante los próximos tres días desde Washington, Filadelfia, Nueva York hasta Boston, terminando gradualmente del suroeste al noreste.

Here is the latest information on the multi-day winter storm from the Midwest to the Mid-Atlantic and Northeast. pic.twitter.com/9I039f6aAQ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 30, 2021

Se esperan grandes impactos

Vientos fuertes acompañarán a las fuertes nevadas, lo que reducirá la visibilidad y provocará cortes de energía. Las interrupciones en los viajes serán extensas desde el suelo hasta el aire a medida que la tormenta cubra las carreteras y pistas de aterrizaje con nieve fresca.

Se informaron tasas de nevadas de 2,5 a 5 centímetros por hora cerca de los suburbios de Chicago el sábado por la noche, donde se pronostican hasta 23 centímetros de nieve para el domingo por la noche.

A medida que la tormenta se mueva hacia el este, se reorganizará e intensificará. Las mayores acumulaciones de nieve ocurrirán desde Nueva Jersey hasta el sur de Nueva York, el este de Pensilvania y partes de Maryland, donde es posible alcanzar hasta 30 cms de nieve.

Pronóstico de nieve el martes.

La acumulación de hielo y aguanieve también es motivo de preocupación para partes de Carolina del Norte, Virginia, Maryland y Virginia Occidental. Los totales más altos probablemente caerán al norte de Charlotte y Raleigh, donde son posibles hasta 2,5 a 5 cms de hielo.

El sector cálido de esta tormenta está creando numerosas lluvias y tormentas eléctricas incrustadas en el centro y sureste de Estados Unidos hoy. Espera un domingo lluvioso en Atlanta antes de que las lluvias salgan de la región al comienzo de la semana laboral.

Las áreas más al oeste, como St. Louis y Springfield, Illinois, verán más mezcla de lluvia/nieve hasta el domingo por la noche. La cantidad exacta de nieve que caerá sigue siendo incierta.

Una semana después de que áreas de Iowa fueran azotadas por la nieve, el estado de Hawkeye pudo ver algunos centímetros adicionales el domingo por la noche.

Una tormenta del noreste en desarrollo

Con cualquier tormenta del nordeste, hay incertidumbre en los totales de nieve pronosticados porque mucho depende de la trayectoria exacta de la baja presión.

«Parece haber un consenso entre los modelos de pronóstico de que se producirán nevadas de moderadas a intensas desde partes de Virginia hasta Pensilvania y Nueva Jersey, pero sigue habiendo cierta incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la baja presión del lunes al martes», dijo Ward.

«Esto tendrá un impacto significativo en la cantidad de nieve que cae de la ciudad de Nueva York a Nueva Inglaterra. Un sistema de tormentas que siga en paralelo a la costa proporcionaría más nevadas, mientras que una pista más al este hacia el mar limitaría los totales de nieve en Nueva Inglaterra».

Eso podría marcar la diferencia en lugares como Boston y la ciudad de Nueva York entre ver 10 centímetros de nieve o 30 cms.

La oficina del NWS de Filadelfia pronostica más de 15 centímetros de nieve con ráfagas de viento de hasta 72 kmh «que crearán un viento significativo y nieve a la deriva».

En su discusión sobre el pronóstico, la oficina también señaló que se pronostica que la tormenta será un evento anormalmente largo, con 36 horas o más de nieve y precipitación invernal, y que los totales y tasas de nieve más altos probablemente no ocurrirán hasta el lunes por la noche.

Laura Ly, Jennifer Gray y Ganesh Setty de CNN contribuyeron a este informe.