Mientras EE.UU. se prepara para dar luz verde a una segunda vacuna contra el covid-19, funcionarios emiten advertencias para las festividades de fin de año

Noticias CNN

(CNN) — Más estadounidenses siguen recibiendo su primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el covid-19. Ahora el país se prepara para una posible segunda autorización de otra vacuna en los próximos días.

En Miami, varios trabajadores de atención médica de primera línea se vacunaron el martes, mientras que en Vermont, una enfermera del departamento de emergencias se convirtió en la primera persona en el estado en vacunarse.

«Las mujeres y los hombres que recibieron estas primeras dosis representan a miles de héroes de la atención médica en cada rincón de Vermont», dijo el Dr. John Brumsted, presidente y director ejecutivo de UVM Health Network.

Se espera que alrededor de 20 millones de personas reciban sus primeras vacunas a finales de este mes. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo que los funcionarios pronto proporcionarán un tablero con la cantidad de vacunas contra el covid-19 completadas, «para que sepamos exactamente cómo nos está yendo poniendo vacunas en los brazos».

Y la luz verde para una segunda vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos podría estar a solo unos días.

Las consecuencias de no vacunarse contra el coronavirus

Italia construirá 1.500 pabellones de vacunación contra el covid-19: lo último sobre el coronavirus

¿Cómo va el proceso de aprobación de la otra vacuna contra el covid-19?

Los asesores de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se reunirán este jueves para discutir la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Moderna. Con la expectativa de que la FDA dé el visto bueno, los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también programaron reuniones para el sábado y el domingo para discutir la vacuna candidata de Moderna y hablar sobre las próximas fases de distribución.

La vacuna covid-19 de Moderna parece ser «muy prometedora», dijo el Dr. Paul Offit, miembro del grupo asesor de vacunas de la FDA.

«Parece ser aproximadamente un 95% efectiva en la prevención de enfermedades, incluido un 100% efectiva en enfermedades graves, aproximadamente un 95% efectiva en la prevención de enfermedades en personas mayores de 65 años, de diferentes orígenes étnicos y raciales», dijo Offit a CNN.

Pero Estados Unidos continúa luchando contra una pandemia brutal que no muestra signos de desaceleración, y que los funcionarios advirtieron que solo empeorará. Es probable que las vacunas no cambien la sombría trayectoria del país en los próximos meses, han dicho los expertos.

Durante la semana pasada, el país informó un promedio de más de 212.000 nuevos casos de covid-19 todos los días. Y por décimo día consecutivo el martes, Estados Unidos estableció un récord de hospitalización: más de 112.800 pacientes con covid-19 en todo el país, según el Proyecto de seguimiento covid.

Y otro número desalentador se dio este martes: el país reportó su tercer número más alto de muertes diarias desde el inicio de la pandemia: más de 3.000 nuevas muertes.

Moderna mantiene en secreto ubicación de vacuna covid 0:40

El número de camas de hospital se está reduciendo

Las cifras devastadoras demuestran que la pandemia aún está lejos de terminar y el virus se está propagando desenfrenadamente en muchas comunidades estadounidenses. Los hospitales sobrecargados de todo el país continúan viendo un aumento de pacientes y el número de camas disponibles disminuye.

El condado de Los Ángeles informó que quedaban menos de 100 camas en la unidad de cuidados intensivos, un nuevo mínimo alarmante para el condado más poblado del país.

«Todos debemos trabajar juntos para prevenir tantas hospitalizaciones y muertes como sea posible mientras esperamos que la vacuna covid-19 esté ampliamente disponible», dijo la directora de Salud Pública Barbara Ferrer en un comunicado. «Pido que todos se mantengan fuertes y concentren todos los esfuerzos para detener el aumento».

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo que «la tasa de hospitalización no es buena», ya que la ciudad informó alrededor de 2,89 hospitalizaciones por cada 100.000 personas (los funcionarios quieren que este número sea inferior a 2).

Dijo que las cifras de hospitalización son un «indicador del problema más grande que todavía enfrentamos y contra el que vamos a estar luchando durante semanas».

Las cifras en todo el país podrían aumentar aún más si los estadounidenses optan por viajar y reunirse nuevamente para las próximas festividades. Los expertos han advertido durante semanas contra las celebraciones tradicionales para evitar una mayor propagación del virus, lo que a su vez podría conducir a otro aumento de casos.

Los gobernadores de todo el noreste y el medio oeste emitieron un video que animaba a los estadounidenses a «redoblar» las medidas de seguridad como las máscaras y el distanciamiento social durante la temporada navideña ya reconsiderar los planes de viaje.

«Este puede ser el momento más difícil en nuestra lucha con covid-19, especialmente con las vacaciones que se acercan. Hasta que la vacuna esté disponible para todos y hasta que erradiquemos este virus de una vez por todas, debemos continuar trabajando para protegernos unos a otros», dijeron los gobernadores de Kentucky e Illinois en un mensaje de video.

«Si estás planeando viajar o reunirte con personas de otros hogares para las festividades, te instamos a que lo reconsideres», agregó el gobernador de Ohio.

Según los datos compartidos con CNN por The Center for New Data, más de cuatro millones de personas en EE.UU. pasaron el Día de Acción de Gracias fuera de casa, incluidos más de 1,6 millones que viajaron fuera del estado para las vacaciones, a pesar de una advertencia anterior de los CDC que no recomendaba los viajes para el Día de Acción de Gracias.

1,6 millones de niños han tenido covid-19

A medida que los líderes locales y estatales intentan avanzar, la Academia Estadounidense de Pediatría dijo el martes que casi 180.000 niños fueron diagnosticados con covid-19 entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre, lo que eleva el número total de niños con covid-19 en EE.UU. a más de 1,6 millones desde el inicio de la pandemia.

Eso surge cuando un nuevo estudio publicado por los CDC sugiere que incluso entre niños y adolescentes, encontrarse con personas con covid-19 y asistir a reuniones con personas fuera de su hogar puede estar asociado con una mayor probabilidad de dar positivo en la prueba del virus.

Pero asistir a la escuela en persona o el cuidado infantil «no se asoció con una mayor probabilidad» de una prueba covid-19 positiva, según el estudio.

En lo que respecta a las clases presenciales, el gobierno de EE.UU. necesita aumentar considerablemente las pruebas de covid-19 para que las escuelas vuelvan a abrir y mantenerlas abiertas, dice un nuevo informe de la Fundación Rockefeller.

La hoja de ruta, publicada el miércoles, pide un gran impulso en las pruebas covid-19 a 300 millones de pruebas al mes específicamente para maestros, estudiantes y personal para reabrir las casi 100.000 escuelas públicas en todo el país para marzo y mantenerlas abiertas.

Dice que los estudiantes deben ser evaluados para covid-19 al menos una vez a la semana y los maestros y el personal dos veces por semana.

«En los próximos meses, la Fundación Rockefeller espera una avalancha de pruebas covid-19 agrupadas, rápidas y en el lugar de atención que ayudarán a permitir que este tipo de pruebas proactivas se realicen de forma rutinaria», dijo la fundación.

«Se nos acaba el tiempo», advirtió. «Quizás ninguna institución en la vida estadounidense es más importante para el funcionamiento presente y futuro de la sociedad que su sistema escolar de Kínder a grado 12».

— Tina Burnside, Deidre McPhillips, Nadia Kounang, Lauren Mascarenhas y Shelby Lin Erdman de CNN contribuyeron a este informe.