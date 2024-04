Consulado acerca servicios gratuitos a la comunidad Calexico

CALEXICO, Calif. (T3) - Diversas organizaciones de la comunidad del Valle Imperial formaron parte de la feria de la salud que se desarrollo hoy por la mañana a las afueras del Consulado Mexicano en Calexico donde entre los módulos se encontraba el programa All of Us, un programa científico que de manera gratuita realiza pruebas genéticas a los voluntarios que desean saber sobre sus antepasado así como esta misma prueba es una manera preventiva de enfermedades o detección de las misma.

