Fiscalía investiga posibles delitos en caso niño muerto por bullying

Por su parte autoridades de la fiscalía General del Estado expusieron que no se puede fincar responsabilidad sobre un menor responsable, en caso que se compruebe que Damián era víctima de bullying ya que no es un delito el acoso sino una falta administrativa asi como no se puede imputar a un menor de 10 años, pero sí se puede fincar responsabilidad por omisión de cuidados a los responsables del plantel escolar en caso de que se compruebe.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.