“No es viable solicitar comprobante de vacunación”- restauranteros en SLRC

Presidente de Cámara Nacional de Comercio en San Luis Río Colorado habló

SAN LUIS RÍO, Colo. (T3) - Restauranteros sanluisinos consideran que no es una propuesta viable solicitar comprobante de vacunación a los comensales ya que consideran que es discriminatorio además de que no toda la población cuenta con el esquema de vacunación completo, la CANACO cuestiona como se va a regular y vigilar esta modalidad.

Hace unas semanas el Comité Municipal de Salud hace sometió a votación la propuesta de que en los puntos de reunión social, tales como restaurantes, salones sociales, albercas,comercios entre otros se pida a los asistentes el presentar el comprobante de vacunación, como una medida de control y de salud por el bien de toda la ciudadanía, acto que fue aprobado por unanimidad, durante una reunión celebrada en la sala de Cabildo del Ayuntamiento.

"No es algo viable para nosotros porque primero que nada no están respetando la desición de cada persona de vacunarse, creo que el gobierno debería de tener ciertas áreas donde se haga este requirimiento pero en el gremio restaurantero si nos afectaría y en sí, es discriminatorio porque si por ejemplo, viene una familia de 6 personas y tres de ellos no están vacunados entonces como les dices que no pueden entrar," externó el Chef Alejandro Chávez, Representante del Sector Restaurantero y propietario del restaurant Herradero y Parianchi.

En ese sentido, agregó que sus empleados él mismo esta solicitando que esten vacunados para poder laborar en sus diferentes negocios, para que los comensales se sientan seguros de que están en un lugar donde no se este esparciendo el virus.

"Nosotros como comercio, lo vemos honestamente como algo muy complicado llevar acabo, especialmente porque aquí en México no todas las personas tienen el esquema completo de vacunación," externó Lic. Ángel Leonardo Limón Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Río Colorado.

