Cubanos en Yuma se solidarizan con sus connacionales en la isla

Noticias 3

YUMA (T3)- La escasez de alimentos, medicamentos y la vacuna contra el COVID-19 provocó protestas y violencia en Cuba. Ahora, los habitantes de Yuma están preocupados por su familia en la isla.

''Ahora mismo es una masacre en Cuba, la gente se esta muriendo por expresar sus necesidades y el gobierno no quiere ayudar y no quiere aportar comida ni medicinas, pero la gente cubana no esta pidiendo un auxilio ni nada de eso, ellos están pidiendo libertad para poder escoger a la gente que los representa a ellos y para poder tener la libertad de expresarse en música, en la ley y en todo lo que ellos quieran, ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos'' externó la cubana Ashley López y residente de Yuma.

''Yo nací en Cuba, y vine cuando yo tenía 12 años. Tengo un tío y sobrinos allá y hace 30 años que no he hablado con ellos, no sé nada de ellos, no sé que ha pasado con ellos y no hay ninguna manera de saber donde están porque si uno manda algún correo el gobierno lo abre y si a ellos no les sirve entonces tu tampoco puedes tenerlo.En realidad no sé que ha pasado con mi familia'' mencionó con pensar Vivian Blevins, también residente de Yuma.