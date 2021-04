Nuevo programa del YCPHSD ofrece apoyo para adultos mayores con Alzheimer

Noticias 3

Yuma, Ariz. (T3) - El Departamento de Salud del Condado de Yuma ha integrado a su División de Promoción de la salud, con el fin de apoyar a familiares y cuidadores de personas con Alzheimer, enfermedad que afecta a un estadounidense cada 66 segundos y es una de las principales causas de muerte.



Se estima que cerca de 500 mil nuevos casos son diagnosticados cada año y que más de 15 millones de personas, entre amigos y familiares, brindan cuidados no remunerados a los enfermos de Alzheimer y demencia senil, indicó Laura Aviles educadora de salud del YCPHSD.



Señaló que de acuerdo con información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), el Alzheimer es la quinta causa más frecuente de muerte entre las personas de 65 años o más, en los Estados Unidos.



“Este es un trastorno cerebral progresivo e irreversible que lentamente destruye la memoria y, con el tiempo, la capacidad de una persona de realizar incluso las tareas más sencillas, como bañarse, alimentarse y vestirse”, destacó.



Quienes cuidan a familiares o amigos con la enfermedad de Alzheimer y demencias, relacionadas con esta afección, también necesitan apoyo para manejar el estrés y la ansiedad que surgen de ver como la salud física y mental de un ser querido se va deteriorando.\



“En muchas ocasiones, los cuidadores pasan la mayor parte de su tiempo atendiendo a su ser querido, olvidándose de su propia salud, por eso es importante que reciban ayuda para tener más herramientas para el manejo de la enfermedad y como enfrentar de mejor manera las diferentes etapas del Alzheimer”, manifestó.



DUET, está integrado por diez sesiones (una por semana), que incluye igual número de videos, a través de los cuales se va discutiendo la complejidad de la perdida continua de la memoria y que pueden hacer la familia y los amigos, para mantenerse fuertes, saludables y positivos.

Los videos están basados en el libro Amando a Alguien Que Tiene Demencia (Loving Someone Who Has Dementia): Como Encontrar Esperanza Al Tiempo que se Maneja el Estrés y la Aflicción, por Pauline Boss PhD, experto en el dolor del cuidador.



Apoyados con estas clases, los participantes obtendrán herramientas para enfrentar los retos del Alzheimer; mientras cuidan de alguien con una condición mental relacionada con la edad y que ha perdido o empezado a perder la memoria y los recuerdos que los conectaban con sus seres queridos.



Encontrando Significado y Esperanza (DUET por sus siglas en ingles), es como se le denomina a este nuevo programa.

Para mayores informes comunicarse al teléfono: 928-317-4645