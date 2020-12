Alcalde de San Luis continuará trabajando desde casa tras dar positivo a Covid-19

Noticias 3

SAN LUIS, Ariz. (T3) - El Alcalde de San Luis, Gerardo Sánchez es el primer miembro del concilio en dar positivo a coronavirus.

El administrador de la ciudad, Tadeo de la Hoya informó a Telemundo 3 Noticias que el mandatario se encuentra estable y proseguirá a continuar en cuarentena asistiendo a las reuniones del concilio de manera virtual (tal y como se han realizado desde el comienzo de la pandemia).

Recordemos que el funcionario destaca también como médico en el Centro Médico Regional de Yuma (Yuma Regional Medical Center).

''Él es médico y aunque se cuide mucho era cuestión de tiempo de que existiera la posibilidad de contagio.Se encuentra estable y bajo tratamiento médico. Hemos estado mensajeando con él desde muy temprano y continuarán las actividades en el concilio operando normalmente y de manera virtual como se realizaban en el pasado'', mencionó el vocero del alcalde y administrador de la ciudad Tadeo de la Hoya.

Recordemos que En redes sociales, el mandatario dio a conocer que comenzó a presentar síntomas asociados a Covid-19, por lo que se practicó una prueba para la detección, dando como resultado positiva al coronavirus.

''Como su Alcalde de esta ciudad es mi obligación informarles que me fue notificado el resultado positivo a COVID-19. Estoy en cuarentena con síntomas leves y en tratamiento médico. Como un profesional en área de salud, pero ante todo como Alcalde de San Luis, desde que empezó la contingencia sanitaria he trabajado y he tomado las medidas de prevención en contra de este virus. Seguiré trabajando desde casa siguiendo el tratamiento médico. Les pido a todos por favor que practiquen la sana distancia, eviten asistir a reuniones, obedezcan el uso obligatorio de cubre bocas y sigan todas las medidas recomendadas por CDC. Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos'', escribió el alcalde en sus redes sociales.

La información completa hoy en punto de las 5:00 de la tarde en Telemundo 3 Noticias.