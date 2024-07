Dispensario de alimentos reabre con restriccione

First Liberty está representando al ministerio en la demanda actual. Su abogado enfatizó que estas despensas ayudan a los necesitados, diciendo “hay cientos si no miles de personas que se benefician de esto. No solo en San Luis, sino también en Yuma y que la gente también viene de México para llevar comida a las personas que lo necesitan mucho.”

