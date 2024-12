Se aprueba la creación de un comité para abogar por los derechos de los inmigrantes en el Condado de Monterey

“Estoy segura de que todos ustedes están recibiendo las mismas llamadas telefónicas de personas que conocen y que están aterrorizadas,” dijo la supervisora Mary Adams durante la reunión. “Una persona que me llamó me dijo que no sé qué van a hacer si lo detienen y que necesita mi ayuda.”

