Kaiser Permanente otorgará miles de seguros gratuitos a residentes que califiquen

“Tiene que ser residente de California, no me refiero a residente legal permanente si no vivir aquí, tener estatus migratorio no es un requisito, haber sido negado por el Medi-cal por averte pasado del ingreso que ellos piden como ingreso máximo, y no tener acceso a ninguna cobertura médica”, dijo Reyes.

“Que me hicieron cirugía aquí en el estómago, tenía piedritas, me sacaron piedritas, también me hicieron en la garganta por eso no puedo platicar muy bien”, dijo la residente.

“No tenemos seguro medico porque hace dos meses me hicieron la cirugía y como no tengo seguro medico ahora me estan llegando muchos cobros”, dijo una residente del valle que desea permanecer en el anonimato.

