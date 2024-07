Un hombre muerto después de un tiroteo en Desert Hot Springs el fin de semana

El equipo de News Channel 3 también descubrió una segunda escena del crimen, situada en Palm Drive y Second Street, con cinta adhesiva rodeando la zona. No se sabe si este crimen tiene alguna relación con el homicidio. La policía de DHS no ha proporcionado ningún comentario.

