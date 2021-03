Madre de supuesta Víctima en choque de Holtville se encuentra en Angustia

News

Por Oswaldo Rivas y Eliana López

El Director del Departamento de Relaciones Exteriores Roberto Velasco confirmó que las victimas del accidente en el Condado de Imperial fueron identificados como Ciudadanos Mexicanos.

Dentro del trágico suceso una Madre de familia, de un hombre quien presuntamente pudiera ser una de las victimas en el incidente, rompió el silencio para Telemundo, la familia del hombre anhela obtener noticias sobre la información futura que se desarrole en torno al suceso.

La madre de la presunta víctima de nombre Jairo Dueñas, quien hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial, relata que su hijo nunca le decía nada, y ella viviendo en Mexicali, no cuenta con pasaporte y sabe que por los rumbos del suceso es peligroso, dijo.

Angustiados, así se encuentran los familiares de Jairo Dueñas, la supuesta víctima del trágico choque. Su madre relata que después de escuchar sobre el trágico accidente a 10 millas de la frontera, su nieta la llamó para comentarle de las intenciones de Jairo de cruzar hacia los Estados Unidos y de la posible mala noticia de que el fuera una de las víctimas.

“Le voy a ser sincera, desde la mañana que me avisaron mis nietas, tengo fe de que esté bien”, manifestó.

Han sido horas de angustia para esta familia originaria de Guanajuato y asentada en Mexicali, ya que la búsqueda de Jairo, padre de dos hijos y de ocupación panadero, los está dejando sin aliento.

“…..Le pido a Dios que me de la fortaleza para una noticia que no espero, que no creo que ninguna mamá espere…” dijo con tristeza.

Doña María ha tenido claro que cruzar la frontera es un riesgo que no quería que ninguno de sus hijos corriera, ella agregó: “No debemos ser tan tontos, en el instante que pasas ilegal te la vas rifando”.

Su corazón sufrió la mañana de ayer al abrazar a sus nietos , quien dio como señas particulares los nombres de Gael Jesús y Omar, nombres tatuados por siempre en los brazos de su padre, el presunto afectado.

“Cuando me avisaron en la mañana, llegó la mamá con ellos, porque es un pedacito de mi hijo”, dijo con melancolía.

La búsqueda en hospitales continúa por parte de familiares mientras aún las autoridades no revelan la identidad de los fallecidos, una tarea que se complica, pues como en el caso de Jairo, el portar con algún documento de identidad era uno de los requisitos en los Estados Unidos, quien supuestamente emprendió el riesgoso recorrido que terminaría en tragedia.