Los demócratas propondrán un beneficio por hijos de US$ 3.000 como parte del paquete de estímulo de Biden

(CNN) — Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes darán a conocer el lunes una propuesta que otorgaría a millones de familias al menos US$ 3.000 por hijo, una disposición clave en el paquete de estímulo económico por covid-19 de US$ 1,9 billones del presidente Joe Biden.

El presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Richard Neal, quien lidera la elaboración de la propuesta para el paquete de estímulo, presentará un mejorado proyecto de ley de Crédito Tributario por Hijos, según un portavoz de la comisión.

«La pandemia está llevando a las familias cada vez más a la pobreza y eso es devastador. Estamos haciendo que el Crédito Tributario por Hijos sea más generoso, más accesible y, al pagarlo mensualmente, este dinero será la diferencia para tener un techo encima o comida en la mesa», dijo Neal en un comunicado proporcionado a CNN.

CNN obtuvo una copia del proyecto de ley de 22 páginas. El diario The Washington Post informó primero sobre el asunto.

Medida clave en el plan de estímulo

La legislación proporcionaría US$ 3.600 por hijo menor de seis años y US$ 3.000 por hijo de 6 a 17 años por un solo año. El beneficio completo está disponible para padres solteros que ganan hasta US$ 75.000 al año y para parejas que ganan hasta US$ 150.000. Los pagos se reducirían gradualmente después de esos umbrales.

Las familias pueden recibir los pagos del Crédito Tributario por Hijos mensualmente, lo que, según los defensores, facilitará el pago de sus obligaciones en comparación con la obtención de una suma global al momento de pagar los impuestos.

Si el Congreso aprueba esta legislación en particular, los pagos comenzarían en julio por un año.

Otro gran cambio: el crédito sería totalmente reembolsable durante el año. Unos 27 millones de niños viven actualmente en familias de bajos ingresos que reciben un crédito fiscal parcial o nulo porque ganan muy poco, según el Centro de Prioridades de Presupuesto y Política de tendencia izquierdista.

El Crédito Tributario por Hijos actual proporciona hasta US$ 2.000 por hijo menor de 17 años. El crédito se elimina gradualmente para padres solteros con un ingreso bruto ajustado modificado superior a US$ 200.000 y US$ 400.000 para parejas casadas. Las familias reciben un pago único.

Alrededor del 90% de las familias con niños recibirán un crédito promedio de US$ 2.380 en 2020, según una estimación no partidista del Centro de Política Fiscal.

Quieren que sea permanente

Los representantes Rosa DeLauro de Connecticut, Suzan DelBene de Washington y Ritchie Torres de Nueva York también están listos para presentar el lunes una legislación independiente que continuaría con el beneficio ampliado de forma permanente.

El Congreso debería aprobar la mejora de forma permanente mientras haya una posibilidad, dijo DeLauro, quien ha estado trabajando para reforzar el crédito tributario por hijos desde 2003, en un comunicado proporcionado primero a CNN.

«No podemos detenernos aquí. Debemos aprovechar este momento para aprobar la Ley de la Familia Estadounidense y ampliar y mejorar permanentemente el crédito tributario por hijos. Un año no es suficiente para los niños y las familias que luchan no solo contra el coronavirus, sino también contra la pobreza», dijo la demócrata de Connecticut en el comunicado.

Algunos republicanos también apoyan el aumento del crédito fiscal por hijos. El senador de Utah Mitt Romney dio a conocer la semana pasada una propuesta para proporcionar un beneficio en efectivo mensual de US$ 350 por cada niño pequeño (US$ 4.200 al año) y US$ 250 por cada niño en edad escolar (US$ 3.000 al año).

Sin embargo, su medida también eliminaría varios programas de asistencia gubernamental existentes, incluida la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, y disposiciones fiscales, incluida la deducción de impuestos estatales y locales.

Romney dijo que su plan sacaría de la pobreza a casi 3 millones de niños, sin aumentar el déficit federal. Costaría alrededor de US$ 66.000 millones, incluidos los cambios adjuntos al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.

Propuesta de Biden para brindar alivio a las familias de bajos ingresos

El paquete de ayuda de Biden, que dio a conocer el mes pasado, pedía aumentar el Crédito Tributario por Hijos por un año para ayudar a luchar contra la pobreza.

La propuesta del presidente también incluye una expansión del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo a más empleados de bajos ingresos, junto con cheques de estímulo por US$ 1.400 y aumento del desempleo, ayuda nutricional y de vivienda, entre otras medidas.

«En total, el Plan de Rescate Estadounidense sacaría de la pobreza a 12 millones de estadounidenses y reduciría la pobreza infantil a la mitad. Eso es 5 millones de niños sacados de la pobreza», dijo Biden el mes pasado antes de firmar dos decretos que aumentarían la asistencia nutricional y fortalecerían protecciones federales para trabajadores.

Biden también señaló que la propuesta reduciría la pobreza entre las familias negras en un tercio y entre los hogares hispanos en casi un 40%.

Una expansión de un año costaría alrededor de US$ 120.000 millones, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un organismo de control fiscal independiente.