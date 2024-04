Viviendas Asequibles en San Luis, Arizona

El director ejecutivo del Comité de Bienestar explica porque esto es necesario, “En la cuidad de San Luis Arizona, hay muy pocas alternativas para accesar vivienda razonable a precio razonables. Si quieres una casa tiene que ser una casa, si no, no tienen un apartamento pero no es tuyo. Si es que, estos townhouses, o condominios como le llaman en algunas partes, están diseñados para ser accesibles.”

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.