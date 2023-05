Obama aceptó recortar US$ 2,1 billones en gastos para poner fin a la crisis del techo de deuda en 2011. Esto es lo que ocurrió después

Al final, el gasto se redujo en alrededor de US$ 1,5 billones del total de US$ 2,1 billones acordados en el acuerdo de 2011, dijo Riedl. Esto incluía US$ 855.000 millones en recortes del gasto discrecional a lo largo de la década. Las reducciones afectaron a organismos y programas como defensa, educación, justicia y Hacienda, entre otros. El acuerdo también supuso un recorte del 2 % en los pagos a los proveedores de Medicare como parte de las reducciones de los programas de gasto obligatorio.

