Reportan una baja de casos positivos en el condado

YUMA (T3)-Ayer se reportó una cifra baja de 82 casos positivos y al día de hoy subió a 246, pertenecientes a pruebas que no se habían contabilizado, en su mayoría de personas que no estaban vacunadas.

''Mucha gente que se enferma y esta positiva no tiene síntomas entonces no van a hacerse la prueba, entonces hay mucha gente que usa las pruebas de casa y esos números no son reportados a las agencias de salud así que no se toman en cuentan a la cifra que reportamos nosotros así que generalmente los casos que estamos reportando son números mas bajos a los que estamos reportando a la actualidad'' informó Diana Gómez Directora de Saludo del Condado de Yuma.

Agregó que el pico de contagios fue alto al inicio de este año debido a las pasadas reuniones decembrinas y actualmente las personas cuentan con un cierto grado de inmunidad, sin embargo varios casos no presentan síntomas y por ello optan por no realizarse ningún tipo de prueba de detección.

En el caso de la variante ómicron, si bien es más contagiosa los síntomas son más leves y en la mayoría de los casos puede ser confundido por la personas como una simple alergía.