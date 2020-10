Un niño de 12 años encontró un fósil de dinosaurio de 69 millones de años mientras caminaba con su padre

Noticias 3

(CNN) - Nathan Hrushkin ha querido ser paleontólogo desde que tiene uso de razón, y el niño de 12 años ya ha hecho un descubrimiento significativo.

Encontró un fósil de dinosaurio parcialmente desenterrado mientras caminaba con su padre este verano en un sitio de conservación en Horseshoe Canyon en Badlands de Alberta, Canadá.

"Es bastante sorprendente encontrar algo que sea real, como un descubrimiento de dinosaurio real", le dijo a CNN. "Ha sido mi sueño por un tiempo".

Nathan es un estudiante de séptimo grado en Calgary, que está a una hora y media de distancia.

El fósil era un húmero del brazo de un hadrosaurio juvenil, un dinosaurio con pico de pato que vivió hace unos 69 millones de años, según un comunicado de prensa de Nature Conservancy of Canada.

Nathan y su padre, Dion, habían encontrado fragmentos de huesos en el área en una caminata anterior y pensaron que podrían haber sido arrastrados desde más arriba de la colina.

Estaban terminando el almuerzo cuando Nathan subió la colina para echar un vistazo.

"Me llamó, me dijo: 'Papá, tienes que venir aquí', y tan pronto como dijo eso, me di cuenta por el tono de su voz que había encontrado algo", dijo Dion Hrushkin.

Nathan dijo que el fósil era muy obvio y que parecía "una escena en un programa de televisión o una caricatura o algo así". Enviaron fotografías del hueso al Museo Royal Tyrrell de Paleontología, que identificó el fósil y envió un equipo de paleontólogos a el sitio.

Los fósiles están protegidos por la ley en Alberta, y la NCC dijo que es importante que la gente no altere ningún fósil que pueda encontrar.

La tripulación ha estado trabajando en el sitio durante aproximadamente dos meses y descubrió entre 30 y 50 huesos que provenían de un solo hadrosaurio joven que tenía unos tres o cuatro años, según el comunicado.

Los huesos de hadrosaurio son los fósiles más comunes que se encuentran en las tierras baldías de Alberta, pero se han encontrado pocos esqueletos juveniles, según el comunicado.

También se encontró en una capa de roca que rara vez conserva fósiles.

"Este joven hadrosaurio es un descubrimiento muy importante porque proviene de un intervalo de tiempo del que sabemos muy poco sobre qué tipo de dinosaurios o animales vivían en Alberta", dijo François Therrien, curador de paleoecología de dinosaurios del Royal Tyrrell Museum, en el comunicado. .

"El hallazgo de Nathan y Dion nos ayudará a llenar este gran vacío en nuestro conocimiento de la evolución de los dinosaurios". Los fósiles estaban muy juntos, por lo que los paleontólogos retiraron grandes trozos de roca circundante de las paredes del cañón.

Luego, los huesos se cubrieron con una chaqueta protectora de arpillera y yeso, para que pudieran llevarse al museo para su limpieza y estudio adicional.

Una de las losas ricas en fósiles pesaba alrededor de 1,000 libras y tenía más de cuatro pies de ancho, según Carys Richards, gerente de comunicaciones de la NCC.

Nathan había oído hablar del hadrosaurio antes de su gran hallazgo, pero dijo que no era el dinosaurio más conocido.

Probablemente sea su favorito ahora: venciendo al muy popular Tyrannosaurus rex.

Nathan y su padre han venido a ver la excavación varias veces desde el descubrimiento y estuvieron allí el jueves cuando el equipo estaba sacando los últimos especímenes.

"Fue muy divertido estar allí y verlos hacer sus cosas", dijo Nathan.