Recibirán su título pero no tendrán ceremonia de graduación

YUMA, Az (Telemundo 3) - Fausto Calvillo es un joven de 23 años que estudia Salud Pública en la Universidad de Norte de Arizona (NAU por sus siglas en inglés). Calvillo está cursando su último semestre antes de graduarse con su licenciatura, sin embargo debido al incremento de casos de coronavirus a nivel mundial su graduación que se celebraría en mayo fue cancelada.



“Al principio si fue un choque muy duro para los sueños que uno tiene. Creo que todos los estudiantes aspiramos al día de nuestra graduación porque es un recuerdo que nadie no lo va a quitar y pues si se siente como que no lo quitaron” dijo Calvillo.



Calvillo es hijo único y el primero en su familia en asistir a la universidad, y dijo que su logro era pensando en sus abuelos y su madre “Pues ellos me incitan a seguir adelante y gracias a ellos he llegado a donde he llegado y siempre me han apoyado. Nunca me a faltado nada y estoy muy agradecido también porque ellos me han apoyado durante toda mi vida”.



La crisis de salud que actualmente se vive no solamente le arrebató a Calvillo la experiencia de su graduación, su madre quien vive en San Luis Río Colorado, Sonora tenía su cita de inmigración para recibir su residencia el 3 de abril, desafortunadamente por cuestiones de prevención su cita fue cancelada.



“Bueno mi madre no ha estado en ninguna de mis graduaciones desde la primaria. Así que cuando nos llegó la cita del consulado de Juárez estaba muy feliz de que por fin iba a estar en una graduación mía pero gracias a este virus puede que no sea posible” dijo Calvillo.



Para Calvillo el día de la graduación sería el evento perfecto donde compartiría el fruto de su trabajo con sus seres más queridos “si, aparte de la ceremonia de graduación me invitaron a otro premio porque fui elegido como el estudiante distinguido de salud pública de este semestre, y pues también se canceló ese evento”.



En medio de la situación Calvillo asegura haber aprendido una gran lección “me ha enseñado a valorar más el tiempo que tengo aquí en casa y pasarla mas con mis abuelos que ya están grandes y ellos son quienes están en mayor riesgo en esta pandemia”.