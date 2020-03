Selena Quintanilla continúa inspirando a los fanáticos en todo EE. UU.

Noticias 3

(T3)-Han pasado 25 años desde la trágica muerte de Selena Quintanilla, "Reina de la música tejana", pero su legado continúa.

La cantante de 23 años inspiró a numerosos artistas y tocó los corazones de muchos fanáticos.

Su vida llegó a su fin cuando Yolanda Saldivar la mató a tiros. Saldívar era empleada y gerente de las boutiques y el club de admiradores de Selena.

Veamos cómo ha impactado la música y la cultura a lo largo de los años, según CNN:

Su música inspiró muchas listas de éxitos.

La cantante ganadora del Grammy de 23 años ha inspirado las carreras de numerosos artistas, incluidos Demi Lovato, Camila Cabello y Selena Gomez, que lleva el nombre del cantante.

Selena puede haber alcanzado el estrellato a principios de la década de 1990, pero los fanáticos en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México continúan cantando "Bidi Bidi Bom Bom" y "Como la Flor" hasta ahora.

Las canciones del álbum crossover de 1995, "Dreaming of You", que se lanzó sin terminar después de la muerte de Selena, continúan llegando a los escenarios de todo el país. Solange ha cubierto "I could fall in love" en la gira varias veces. El año pasado, Camila Cabello interpretó "Dreaming of You" en el Rodeo de Houston y Ally Brooke la cantó durante el concurso de Miss Universo.

Ella les mostró a otros que está bien celebrar su identidad

Selena era mexicana y estadounidense. Ella cantaba en español y hablaba principalmente en inglés. No podía estar más orgullosa y la gente se dio cuenta. Para muchos fanáticos, fue la primera vez que vieron a alguien que se parecía a ellos bajo los focos y prosperando.

Por esa razón, Nathian Shae Rodriguez, profesora de la Universidad Estatal de San Diego, está impartiendo una clase este semestre utilizando la influencia de Selena para examinar la representación en los medios. "Ella me dio una identidad en los medios y me dio una persona que podría ser ", le dijo a CNN el año pasado.

"Podía escuchar música en español al mismo tiempo que hablaba inglés. Ella existió en este intermedio y así me sentí".

Los básicos de su armario son inolvidables.

Selena era tan apasionada por la moda como lo era por la música. Llevaba trajes elaborados en el escenario y produjo su propia línea de ropa y accesorios. Ella meció blusas, pendientes de aro y bustiers deslumbrantes que los fanáticos aún recuerdan e imitan.

Después de su actuación en el Rodeo de Houston, Cardi B dijo que su aspecto en el video de su exitosa canción "Please Me" con Bruno Mars se inspiró en Selena.

"Esta fue la inspo para 'Please Me'", dijo en un video de Instagram mientras señalaba una foto de la cantante en su corpiño adornado con joyas junto con una chaqueta de cuero púrpura.

Cientos de fanáticos que idolatran los audaces labios de Selena se apresuraron a las tiendas MAC Cosmetics para lanzar una colección de maquillaje de edición limitada inspirada en la cantante en 2016.

La compañía creó la colección después de que 38,000 fanáticos firmaron una petición pidiéndole que lo hiciera. Los lápices labiales, las sombras de ojos, el brillo y el polvo para la cara con empaque púrpura se agotaron rápidamente en cuestión de horas. Los fanáticos ya están anticipando que la nueva colección de maquillaje se lanzará en abril.