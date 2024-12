Carolina Garcia – MMJ

Carolina Garcia was born in Mexicali, Baja California, she graduated from the University of Baja California with a Bachelors degree in Communications, she has worked in the media since 2005 as Newspaper Editor, then Reporter and TV Anchor, she has been awarded in Mexico with the “Ricardo Flores Magon Award”, she has worked in many national special reports and investigations, she has also worked as a Binational Reporter on the Imperial Valley Border in California.

Reach out to her at carolina.garcia@kecytv.com

Carolina García nació en Mexicali, es egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California, inició su camino periodístico en el 2005 como editora de un semanario, para años más tarde ser reportera de un diario de la región. Posteriormente se desempeñó como reportera y conductora de televisión, ha realizado reportajes periodísticos que le han valido dos reconocimientos del Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón”.