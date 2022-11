Esta mujer casi pierde la vida por no poder acceder a un aborto en Texas

“Esto no tenía que ocurrir”, dijo Amanda. “Eso es lo más exasperante de todo esto, es que no teníamos que – no deberíamos haber tenido que – pasar por todo este trauma”.

“Teníamos una ola de calor, creo que estábamos a 40 °C ese día, y yo estaba helada, temblaba y me chasqueaban los dientes. Intentaba decirle a Josh que no me sentía bien, y me chasqueaban tanto que ni siquiera podía pronunciar la frase”, dijo.

“Como cualquier otra ley, hay consecuencias no deseadas. No queremos ver ninguna consecuencia no deseada; si lo hacemos, es nuestra responsabilidad como legisladores arreglar esos defectos”, escribió el senador estatal Eddie Lucio, que dejará el Senado a finales de este año.

“Mi médico me dijo: ‘Bueno, ahora mismo tenemos que esperar, porque no podemos inducir el parto, aunque es 100% seguro que vas a perder a tu bebé'”, cuenta Amanda. “[Los médicos] no pudieron hacer su trabajo por la forma en que están escritas las leyes en Texas”.

