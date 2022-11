Estrenos musicales de la semana: Lasso presenta “Corriendo con tijeras”, Paula Arenas canta “Un día a la vez”

“Cuando estábamos pequeños nuestros padres nos prevenían constantemente sobre los peligros de la vida, y tal vez el más cliché de todos era o no correr en piscinas o no correr con tijeras. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente te ibas a hacer daño. Pues qué tal si esta supuesta tijera no es un objeto peligroso como un cuchillo, una sierra eléctrica o un lego, qué tal si estas tijeras son una persona, una relación tóxica. Y correr no es correr, sino estar. Entonces Corriendo con tijeras se convierte en estando con una persona en una relación tóxica”, explicó Lasso en su cuenta de Instagram.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.