Departamento de Justicia acusa a ciudadano iraní de intentar asesinar a Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump

“Aunque no se puede decir mucho públicamente en este momento, hay un punto indiscutible: los gobernantes de Irán son mentirosos, terroristas y enemigos de Estados Unidos”, sostuvo. “Sus objetivos radicales y antiestadounidenses no han cambiado. Sus compromisos no tienen valor y su amenaza global está creciendo”, añadió.

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.