Cómo se desbarató el castillo de Juan Carlos de España

(CNN Español) — Sin reino y bajo el escrutinio público. Así terminó el rey emérito Juan Carlos de España. Una avalancha de escándalos y polémicas decisiones terminaron con un reinado digno de un cuento de hadas pero sin final feliz, al menos para él.

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón nació en Roma el 5 de enero de 1938. Es tataranieto de la reina Victoria de Inglaterra y por ello, primo lejano de la reina Isabel II y de su esposo, Felipe de Edimburgo. Fue en 1948 cuando Francisco Franco y el príncipe Juan de Borbón acordaron enviarlo a España para que fuera educado ahí, cuando ya empezaba a ser considerado el posible heredero del trono.

Recibió un completo entrenamiento militar, tanto en el Ejército español como en la Armada y la Fuerza Aérea, siendo el primer oficial español en obtener el rango de teniente de las tres instituciones.

El cuento de hadas comenzaba a escribirse en Atenas el 14 de mayo de 1962, cuando contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia. Fueron dos majestuosas ceremonias: la primera en la Catedral Católica Romana de San Dionisio y la segunda — en un rito cristiano ortodoxo — en la Catedral Ortodoxa Metropolitana de la Virgen María. Décadas más tarde, esa historia de amor se convertiría en una de presuntos engaños e infidelidades.

En noviembre de 1975 es coronado rey de España, solo dos días después de la muerte de Franco, restaurándose así la monarquía española. Dos años más tarde, el monarca promulgó una serie de reformas políticas que llevaron a España a la primera elección democrática tras la Guerra Civil lo que lo hizo ganar muchos adeptos.

Esta semana, tras casi 2 años sin pisar España, el rey emérito Juan Carlos I viaja a la localidad gallega de Sanxenxo. Así lo confirmó la Casa Real a través de un comunicado compartido por deseo del emérito, quien informó que estará en España hasta el 23 de mayo.

El rey Juan Carlos I, en datos

El castillo se desbarata

Frente a las cámaras todo parecía ir viento en popa. Pero en los pasillos del Palacio de la Zarzuela, la historia rosa era —en realidad— controversial.

Un acontecimiento que atrajo la atención mundial sucedió en 2007 durante la Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago de Chile. Allí el rey Juan Carlos le dijo al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, “¿por qué no te callas?” visiblemente molesto ya que Chávez había interrumpido en varias ocasiones el discurso del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esto no paró ahí. En 2012, en un viaje a Botswana, sufrió una caída en la que se fracturó la cadera, por lo que tuvo que ser operado. Meses después, se supo lo que había ocurrido en ese viaje luego de que varios medios españoles difundieran una imagen que lo mostraba junto a un elefante muerto, al que le había disparado. Ante las severas críticas, tuvo que dejar de ser presidente honorario del Fondo Mundial para la Naturaleza, cargo que ocupaba desde 1968.

El golpe más fuerte vino cuando se supo que las autoridades españolas y suizas investigan las finanzas del rey emérito, por sospechas de cuentas ocultas en un banco suizo. Según fiscales de ese país, Juan Carlos I habría recibido en 2008, US$ 100 millones del rey Abdullah de Arabia Saudita, relacionados presuntamente con un contrato otorgado a un consorcio español para la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita, inaugurada en 2008, informó a CNN un funcionario del gobierno español con conocimiento del caso.

Según este mismo funcionario y de acuerdo con documentos en Suiza, no consultados directamente por CNN, Juan Carlos I le habría dado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein la cantidad de US$ 65 millones. Ella asegura, primero, haber sostenido una relación sentimental con el rey emérito y segundo, que dicho dinero fue un regalo. Las autoridades suizas sospechan la comisión de delitos ligados al blanqueo agravado de capitales y pagos de comisiones. Ella ha testificado ya dos veces ante las autoridades suizas, pero no se ha levantado ningún cargo contra ella, aseguró a CNN su abogado Robin Rathmell. Tampoco contra el rey emérito, como lo aseguró el abogado de Juan Carlos, Javier Sánches-Junco. De acuerdo con las autoridades españolas, la investigación estaba concentrada en el proyecto del tren rápido y después el nombre de Juan Carlos I apareció en el caso.

A la petición de comentario de CNN, los abogados que representan a Juan Carlos responden precisamente que su cliente no está imputado en ninguno de los dos países y que si es requerido por las autoridades de España estará a la orden.

El 3 de agosto, el rey emérito viajó a los Emiratos Árabes Unidos y a través de una carta le informa a su hijo Felipe VI, que había tomado la decisión de irse de España, “ante la repercusión pública generada por hechos pasados de su vida privada”.

El rey emérito había permanecido allí desde entonces, hasta la visita de esta semana. Sin embargo, se espera que esta no sea la única visita que realiza a España. Tal y como indica el comunicado compartido por la Casa Real, esta visita “se enmarca en el deseo de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos, y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado”. Además, Campos añadió en su entrevista en Televisión Española que lo esperan de vuelta en un mes “para el campeonato del mundo que tendrá lugar del 10 al 18 de junio”.

