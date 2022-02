Estas son las provisiones que debes tener almacenadas antes de una tormenta invernal

urielblanco

(CNN) — Una poderosa tormenta invernal amenaza a algunas partes de Estados Unidos con lluvias heladas, aguanieve y nieve, y los expertos instan a los estadounidenses a estar preparados.

Asegúrate de haber hecho lo básico: aprende a evitar que las tuberías se congelen (por ejemplo, puedes abrir los armarios en lugares como debajo de los fregaderos para que entre el calor o dejar que los grifos goteen); prueba las alarmas de humo y los detectores de monóxido de carbono; ten pilas de repuesto para radios y linternas; carga los aparatos electrónicos; y ten en cuenta las necesidades específicas de todos los miembros de tu hogar, como sus medicamentos.

Y asegúrate de tener todas las provisiones que necesitas.

Este tipo de tormentas —y sus secuelas— pueden cortar la calefacción, la electricidad o los servicios de comunicación. Dado que aún no sabemos la gravedad de los efectos ni su duración, y en medio de los problemas de la cadena de suministro que podrían agravar aún más las dificultades para hacer la compra de provisiones este fin de semana, cuenta con alimentos y agua para al menos tres días para todos los habitantes de tu casa, dice Joann Sands, profesora adjunta clínica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Buffalo, que forma a los estudiantes en preparación para desastres y emergencias.

Escoge alimentos que tengan una larga vida útil, que no requieran cocción y que no sean demasiado salados o picantes, porque esos alimentos significan que probablemente beberás más agua, recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Esto es lo que debes asegurarte de abastecer en tu casa.

Alimentos ricos en proteínas y no perecederos

Entre ellos se encuentran alimentos como las barritas energéticas y las barritas de proteínas y frutas que no necesitan ser refrigeradas o congeladas, dijo Sands.

Los cereales secos, la granola, la mantequilla de cacahuete, la fruta seca y la leche pasteurizada no perecedera también son buenos para tenerlos mientras te refugias.

Productos enlatados

Recuerda que es posible que no haya electricidad mientras la tormenta azota tu región, así que ten contigo carnes, frutas, verduras y jugos enlatados listos para consumir, así como un abrelatas manual, según Ready.gov.

Los alimentos dietéticos, jugos y sopas enlatadas pueden ser especialmente útiles para las personas mayores o enfermas, de acuerdo con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

Si una lata está hinchada, abollada o corroída, no comas de ella.

Alimentos reconfortantes

Aunque no es esencial, los expertos recomiendan tener a mano alimentos reconfortantes y para el estrés mientras se sobrelleva la tormenta.

Agua

Los CDC recomiendan almacenar agua para al menos tres días para cada persona de la casa y para cada mascota. FEMA recomienda almacenar al menos un galón de agua para cada persona en el hogar para cada día.

El agua embotellada sin abrir es el suministro de agua más seguro y fiable, dice la agencia. Si se trata de agua comprada en una tienda, asegúrate de comprobar la fecha de caducidad.

Bolsas y recipientes de plástico

Asegúrate de tener también bolsas de plástico a mano, ya que puedes envolver en ellas los alimentos perecederos -como las galletas- y colocarlos en recipientes sellados, según FEMA.

Platos, vasos y utensilios de papel desechables

Si te quedas sin electricidad ni agua, tener platos y utensilios de papel puede ayudarte a preparar y comer tus comidas de forma segura, dicen los CDC.

Piensa en los bebés y en las mascotas

Al prepararte, no te olvides de los bebés y las mascotas de la casa.

Asegúrate de tener suficientes provisiones de fórmula para bebés, así como cualquier otra cosa que pueda necesitar un bebé, como pañales, dijo Sands.

No olvides tener provisiones para varios días para las mascotas, como medicamentos y alimentos no perecederos.

(Y tal vez algunos premios, ya que las tormentas también pueden ser estresantes para ellos).

Productos de higiene

Comprueba que tienes los productos de higiene que necesitas, como artículos sanitarios para mujeres, papel higiénico, toallitas húmedas, toallas de papel y desinfectante para las manos.

Cuenta con un kit de emergencia

Siempre es bueno tener a mano un kit para catástrofes que esté en un contenedor portátil cerca de la salida de tu casa.

Hay que incluir: alimentos no perecederos y una provisión de agua para tres días, una radio a pilas y una linterna, pilas de repuesto, un botiquín de primeros auxilios con un manual, artículos de higiene, fósforos o cerillas en un recipiente impermeable, un silbato para pedir ayuda en caso de ser necesario, ropa, mantas y sacos de dormir, tarjetas de identificación, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, papel y lápiz, artículos para cubrir las necesidades de los bebés y las mascotas, y cualquier artículo especial como medicamentos, lentes de contacto, gafas, audífonos y actividades para los niños más pequeños.

Debido a la actual pandemia de covid-19, también deberías incluir cosas como mascarillas.

Debes saber esto sobre los artículos del refrigerador

Es importante que no entres en pánico y trates de llenar tu refrigerador, dijo Sands.

“¿Cómo vas a poder almacenar estos alimentos si no tienes energía?”. indicó Sands, quien añadió que abastecerse de alimentos adicionales no solo puede llevar a desperdiciar comida, sino que podría perjudicar a otras personas que no puedan encontrar lo que buscan.

Si se va la luz, mantén las puertas del refrigerador y del congelador cerradas todo lo que puedas para evitar que salga el aire frío. Si no se abre, el refrigerador podrá mantener los alimentos fríos durante unas cuatro horas, según Ready.gov.

Tira cualquier alimento perecedero -como carne, aves, huevos o sobras- que haya permanecido a temperaturas superiores a los 40 grados Fahrenheit durante más de dos horas.

Llena el tanque de gasolina

Durante una tormenta invernal debes intentar minimizar los desplazamientos en la medida de lo posible para evitar quedarte varado en la carretera. Asegúrate de que, si debes salir, tienes el tanque de gasolina lleno, dijo Sands.

También es una buena idea tener un kit de emergencia dentro de cada uno de los vehículos de la familia, en caso de que te quedes tirado.

Esto es lo que debe llevar en el automóvil para estar a salvo.

Consejos a tener en cuenta antes de la tormenta

Ten a mano los documentos importantes en caso de evacuación, como el seguro de la vivienda o del inquilino, las tarjetas de seguridad social, los certificados de nacimiento y los pasaportes, dijo Sands. Crea un plan de comunicación familiar sobre cómo podrán ponerse en contacto si se separan durante la tormenta. No lleves generadores portátiles, estufas de camping ni parrillas al interior de tu casa. Mantenlos al menos a 6 metros de distancia de tus ventanas, puertas y rejillas de ventilación para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Mantente atento a los signos de congelación e hipotermia. Estos son los síntomas que pueden aparecer. Comprueba que tus vecinos y amigos mayores o con discapacidades están bien.

