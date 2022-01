Las frases más destacadas de Pedro Castillo en su entrevista en CNN

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró que no se formó en la política y no recibió ningún entrenamiento para ese cargo, según dijo en las cámaras de CNN en Español en la primera entrevista exclusiva con un medio internacional.

En conversación con Fernando del Rincón en Conclusiones, Castillo se muestra convencido de poder terminar su mandato, a pesar de su inexperiencia y de los escándalos que han rodeado a su gobierno, que apenas lleva seis meses. Estas son algunas de las frases más destacadas de la entrevista en CNN:

“El pueblo me ha traído acá no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien”

En solo seis meses de gobierno, Castillo se enfrenta a múltiples escándalos que han minado su popularidad. ¿Terminará su mandato?

Aunque en diciembre el Congreso ya lo quiso vacar (una moción que no prosperó, Castillo asegura que solo fue “un sector del Congreso”, y que “las bancadas responsables de izquierda, del centro, las personas y los congresistas que aman al país no se prestaron a ese juego”.

El pedido, presentado en noviembre por varios congresistas opositores, se sustentaba, entre otras razones, en el presunto “uso ilegal de fondos públicos” en la campaña 2021 de Perú Libre. El presidente se desligó de cualquier acto de corrupción y el pedido fue rechazado en diciembre por el pleno del Congreso por 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones.

Para Castillo, un maestro de escuela con ninguna experiencia previa en el Gobierno, ese proceso de destitución obedece a que el Congreso tiene una agenda.

“Yo nunca pasé por una luna de miel, como se ha dado en los demás gobiernos… Nunca me formé para político. No fui entrenado para ser presidente”

En su gestión ha habido, según el mandatario, “un proceso de aprendizaje”. Castillo defiende que no fue entrenado para ser presidente. “Yo no me fui al exterior. Yo no fui a los Estados Unidos porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo. Y estoy acá para dar la cara por el país. Y no le voy a robar un centavo al país”.

Aunque a Castillo le lluevan las críticas, el presidente señaló que los pocos meses que lleva en el gobierno le han demostrado que no puede cometer errores y admitió, implícitamente, que no puede usar a Perú como prueba y error.

Castillo dijo en CNN que Perú seguirá siendo su escuela: “La escuela es hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Eso para mí también es una escuela”.

“(Cerrón) no tiene ninguna influencia en los nombramientos del gabinete”

Las renuncias, destituciones y escándalos han opacado los primeros meses de su gobierno mientras el presidente trata de desvincularse del polémico Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre.

El presidente de Perú negó la supuesta influencia de Cerrón en su labor de gobierno. “No tiene ninguna influencia en los nombramientos del gabinete”, aseguró.

“Nunca fue despacho clandestino”

La Contraloría General de la República inició investigaciones para verificar contrataciones y adjudicaciones realizadas por Provías Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de preparar, gestionar, administrar y ejecutar proyectos y programas de infraestructura de transporte, en una casa de Breña que suele visitar el presidente y que lo acogió durante la campaña.

Castillo dijo que allá no habló de negocios. El mandatario aseguró que “nunca fue un despacho clandestino”. A lo que añadió, además, que “en el despacho presidencial no se licita”.

