Rusia y la OTAN se reúnen para conversaciones decisivas sobre la crisis con Ucrania

(CNN) –– Representantes de Rusia y la OTAN se reúnen en Bruselas este miércoles para sostener conversaciones de alto nivel que pretenden apaciguar las crecientes tensiones por la acumulación militar de Moscú cerca de la frontera con Ucrania.

La reunión del Consejo de la OTAN y Rusia (NRC, por sus siglas en inglés) ocurre justo cuando las dos partes se encuentran en punto muerto. Mientras también aumenta el temor de que Rusia pueda lanzar una invasión a Ucrania.

Aunque Moscú desestimó tales señalamientos, Rusia ya acumula 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania. Y, en vísperas de las conversaciones, los militares comenzaron ejercicios de entrenamiento con fuego real en regiones cercanas a la frontera.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, a la derecha, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al centro, llegan al Consejo de la OTAN y Rusia en la sede de la Alianza en Bruselas, el 12 de enero de 2022.

Estados Unidos, la OTAN y sus aliados están presionando a Rusia para que disminuya las tensiones de la situación. Por su parte, Moscú ha exigido garantías de seguridad a EE.UU. y la OTAN. Entre ellas, una promesa vinculante de que la OTAN no se expandirá más hacia el este y no permitirá que Ucrania se una a la alianza militar. Algo que la organización no está dispuesta a hacer.

“En este punto, permítanme ser muy, muy, claro: nadie está sugiriendo que alteremos la política de la OTAN sobre la ampliación”, dijo la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, a CNN este martes.

¿Cómo será la reunión entre Rusia y la OTAN?

En lugar de plantearse como una reunión bilateral entre la OTAN y Rusia, el encuentro de este miércoles tendrá a cada uno de los 30 estados miembros de la OTAN y Rusia representados por igual, en un foro de 31. La reunión es la segunda de tres compromisos clave entre Occidente y Rusia esta semana.

El lunes, representantes de EE.UU. y Rusia se sentaron en Ginebra durante más de siete horas de debate.

El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, a la izquierda, con Grushko, al centro, y Stoltenberg, a la derecha, antes de que comenzaran las conversaciones este miércoles.

Las conversaciones maratónicas, que la Casa Blanca describió como “francas y directas”, no produjeron ningún avance. Otra ronda de conversaciones entre Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la cual Estados Unidos es miembro, está programada para este jueves en Viena.

Ucrania dijo este martes que confiaba en que Estados Unidos y otros países de la OTAN no tomarían una decisión “sobre el destino” del país “a nuestras espaldas”, durante las reuniones.

Veronica Stracqualursi, Jennifer Hansler, Luke McGee, Katharina Krebs, Nikki Carvajal y Alex Marquardt, todos de CNN, contribuyeron con este reportaje.

