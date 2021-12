La nueva serie de “Sex and the City” conmociona a los fans al matar a un personaje importante en el primer episodio

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Esta nota contiene spoilers sobre el primer episodio de ” And Just Like That…”

(CNN) — “And Just Like That…” conmocionó a los fans durante su primer episodio.

La nueva versión de la exitosa serie de HBO “Sex and the City” volvió a la pantalla con un esperado reencuentro este jueves. HBO Max, al igual que CNN, forma parte de WarnerMedia.

La serie retomó sus personajes principales: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis), menos Samantha Jones (Kim Cattrall), que optó por no volver.

También volvieron los favoritos de los fans, Mr. Big (Chris Noth), Evan Handler, David Eigenberg, Mario Cantone y el fallecido Willie Garson, quien perdió la vida el pasado septiembre.

Pero, sorprendentemente, el personaje de Mr. Big murió en el primer episodio. Se le ve montando en su Pelotón y luego sufre un ataque al corazón. Muchos espectadores se mostraron consternados y se lanzaron a las redes sociales para criticar la trágica forma en que inició la serie.

Un representante de Peloton incluso respondió a la inesperada historia en una declaración al diario Los Angeles Times.

“Los fans de ‘SATC’, al igual que yo, están entristecidos por la noticia de que Mr. Big muere de un ataque al corazón”, dijo al diario la doctora Suzanne Steinbaum, miembro del consejo asesor de salud y bienestar de Peloton y cardióloga preventiva. “Mr. Big llevaba lo que muchos llamarían un estilo de vida extravagante, incluyendo cócteles, puros y grandes filetes, y corría un grave riesgo, ya que tuvo un evento cardíaco previo en la sexta temporada”.

“Estas elecciones de estilo de vida y quizás incluso sus antecedentes familiares, que suelen ser un factor importante, fueron la causa probable de su muerte. Montar su bicicleta Peloton puede incluso haber ayudado a retrasar su evento cardíaco”, añadió Steinbaum.

“Sex and the City” se estrenó en 1998, basada en un libro escrito por Candace Bushnell, y duró seis temporadas. Dio lugar a dos películas y a una precuela televisiva llamada “The Carrie Diaries”.

“And Just Like That…” constará de 10 episodios.

