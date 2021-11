Natti Natasha: “Cuando vencemos el miedo, logramos cosas increíbles”

merinojavier73

(CNN Español) — La cantante dominicana Natti Natasha presenta la serie de “reality show” Everybody loves Natti, en la que muestra por primera vez su vida privada con orgullo y sin miedo al qué dirán.

A lo largo de seis episodios, la estrella dominicana del reguetón mostrará su relación con su mánager y esposo, Raphy Pina; el proceso de su más reciente álbum “Nattividad”; la unión de sus familias; sus vidas en Miami, sus sueños de fama internacional y una bebé sorpresa en camino.

La serie también muestra cómo Natti logró salir adelante por sí misma para convertirse en una superestrella de la música latina actual.

View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Natti Natasha comparte su vida

Es sabido que Natti no habla públicamente de su vida privada, pero sí la comparte en sus redes sociales, que juntas suman más de 70 millones de seguidores (Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok y Twitter). Pero lo que vivió en la pandemia de covid-19 la llevó a compartirla.

“Everbody loves Natti fue bastante interesante en hacer porque llegó en un momento justo de mi vida. Era el momento de que conocieran a Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, de que vieran a Natti Natasha en acción, de que vieran cuando estaba embarazada, cuando comenzó la pandemia y cuando quedo embarazada”, asegura la oriunda de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

“Cuando me entero de que quedo embarazada, sentí la necesidad de contárselo al mundo y a los fanáticos que han sido parte de mi vida y de todo el proceso de Natti Natasha, a que vivan todo este proceso conmigo”, añade.

Raphy Pina y Natti Natasha compartirán momentos íntimos con los fans (Foto Amazon Prime Video)

“Everybody loves Natti” dedicado a las mujeres

Natti dedica esta serie de “reality show” a todas las mujeres que se sienten atadas de manos o que no pueden hacer algunas cosas por cierta razón.

“Las mujeres necesitan ver este serial porque quiero que se den cuenta de que no son las primeras ni las últimas que atraviesan por lo que yo atravesé, como ser madres. Quiero mostrar que el empoderamiento de la mujer está presente y sí quise terminar con un cliché, con un mito en donde la mujer en el género urbano no se ve bien”, afirma Natasha.

Agrega que las mujeres tienen todo para triunfar en la vida.

“Quiero que vean cómo soy feliz haciendo lo que me hace feliz. Quiero compartir con las mujeres y que sepan que sí se puede ser madres y seguir trabajando y ser súper exitosas porque las mujeres tenemos todo para lograr lo que queremos”, comenta.

El miedo de Natti Nattasha

Natti Natasha afirma que a Natalia Alexandra Gutiérrez Batista le dio miedo mostrar lo que vive la cantante, pero que siempre sintió la fuerza de Raphy junto a ella.

“Yo tomé la decisión de mostrar lo que pasa en mi vida personal. Sí, tenía mucho miedo, pero cuando vencemos el miedo, logramos cosas increíbles. Le dije que estábamos pasando por un momento bello en nuestras vidas y quería compartir cosas que estaba logrando, cosas que nunca pensé pasar. Estuvo completamente de acuerdo”, asegura la cantante.

Además, habrá participaciones especiales con grandes amigos y colaboradores que han formado parte del camino de Natti como Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G, Yovanna Ventura y Ariadna Gutiérrez, entre otros.

Everybody loves Natti se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.