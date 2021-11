Comisión de la Cámara de Representantes presenta evidencia sobre injerencias de la administración de Trump en los CDC durante la pandemia

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) fueron presionados por miembros de la administración de Donald Trump para alterar la orientación científica y se les impidió comunicarse directamente con el público, según demuestran nuevas pruebas presentadas por la Subcomisión Selecta de la Cámara de Representantes sobre la Crisis del Coronavirus a CNN este viernes.

En nuevos extractos de entrevistas transcritas, la doctora Nancy Messonnier, exdirectora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, dijo que se enteró de que el entonces presidente Donald Trump estaba enojado por una sesión informativa del 25 de febrero de 2020 durante la cual advirtió al público sobre los peligros del coronavirus. Messonnier dice en la transcripción que tuvo llamadas con el exdirector de los CDC el doctor Robert Redfield y con el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Alex Azar después de la sesión informativa, y que se sintió “molesta” tras su conversación con Azar.

En las transcripciones, otros funcionarios de los CDC describieron cómo se denegaron las solicitudes para llevar a cabo sesiones informativas sobre el uso de mascarillas y los casos y muertes pediátricas por covid-19. Cuando se le preguntó sobre un informe de CNN en el que se afirmaba que los funcionarios de los CDC se sentían “amordazados”, la Dra. Anne Schuchat, exsubdirectora principal de los CDC, dijo: “Esa es la sensación que teníamos, muchos de nosotros teníamos”.

En varias entrevistas también se describieron los esfuerzos de la administración por alterar o influir en las orientaciones y los informes científicos semanales de la agencia, el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC (MMWR, por sus siglas en inglés), que normalmente no se comparten fuera de la agencia antes de su publicación.

Fue necesario un “gran esfuerzo para proteger esa integridad”, dijo Schuchat en el extracto transcrito, y un “esfuerzo activo” por parte de los funcionarios de los CDC “para asegurarse de que los intentos no tuvieran éxito” para alterar los informes.

En otra entrevista, la Dra. Christine Casey, una editora del Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, describió un correo electrónico de Paul Alexander, designado por Trump y exasesor de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que ella vio como una solicitud para detener un informe. Lo calificó de “muy inusual y bastante preocupante que alguien pida que se detengan inmediatamente los informes del MMWR. No creo que haya ocurrido antes. Y que se le acuse, porque es un lenguaje acusatorio, de que el contenido del MMWR está diseñado para perjudicar a nuestro comandante en jefe, el presidente”.

Casey dijo que le ordenaron que borrara el correo electrónico y que se le dijo que la orden provenía de Redfield.

Las transcripciones también incluyen una conversación con la doctora Deborah Birx, quien fungió como coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, en la que describió cómo la administración de Trump presionó para obtener una guía que dijera que las personas que no eran sintomáticas no necesitaban ser examinadas, a pesar de que los funcionarios de salud no concordaban. Ella dijo que era la intención del Dr. Scott Atlas, un asesor de coronavirus de Trump, “para cambiar las guías sobre las pruebas”.

“Este documento dio lugar a menos pruebas y menos… pruebas menos agresivas para aquellos sin síntomas que creía que eran la razón principal de la propagación comunitaria inicial”, dijo.

La comisión también renovó su petición de que Redfield compareciera para una entrevista transcrita, y solicitó entrevistas con otros tres altos funcionarios: el Dr. Martin Cetron, director de la División de Migración Global y Cuarentena de los CDC; el Dr. Daniel Jernigan, subdirector de Ciencia y Vigilancia de la Salud Pública de los CDC; y el Dr. Henry Walke, director de la División de Preparación e Infecciones Emergentes del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC (DPEI, por sus siglas en inglés) y exdirector de Incidentes de la respuesta de los CDC al covid-19.

