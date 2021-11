En el penúltimo día de la COP26 se gesta una lucha por un punto clave del acuerdo de Glasgow

Ángela Reyes

(CNN) — A poco más de 24 horas del final de la cumbre climática COP26, urgen más esfuerzos para lograr un acuerdo.

Se espera la publicación de una nueva versión de acuerdo en algún momento de la noche del jueves, pero el presidente de la COP26, Alok Sharma, dejó claro que las negociaciones están lejos de terminar, así que no te sorprendas si siguen más allá de la fecha límite prevista.

Esto fue lo que sucedió el jueves.

El llamado del presidente de la COP26

Sharma ejerce presión para que el acuerdo de Glasgow tenga sustancia, sabiendo bien que la historia juzgará la cumbre en función del texto final. El jueves les dijo a los delegados que le preocupaba el número de cuestiones que aún no se habían acordado.

“Sé lo duro que están trabajando. Pero el día de hoy debe representar otro cambio de marcha cuando los negociadores finalicen el trabajo técnico pendiente y los ministros aumenten su compromiso”, dijo a los delegados. “Y vuelvo a recordar a los colegas que está programado que la COP26 se cierre al final de mañana”.

La primera versión del borrador de acuerdo se publicó el miércoles, y no fue muy bien recibida por muchos expertos en clima y grupos de activistas, que la criticaron por ser vaga y no lo suficientemente ambiciosa. Y eso fue antes de que los negociadores de algunos de los mayores países productores de combustibles fósiles intensificaran sus esfuerzos para tratar de suavizarla.

La financiación climática —que consiste en que los países ricos ayuden a los países en desarrollo a reducir las emisiones y a adaptarse — se perfila como uno de los principales puntos de fricción, y Sharma instó a los delegados a encontrar un terreno común.

“Nuestros líderes fueron claros al comienzo de la cumbre. Quieren que mostremos ambición y construyamos un consenso y, sin embargo, seguimos viendo que en las salas (de negociación) de finanzas nos cuesta avanzar incluso en algunas cuestiones técnicas rutinarias. Este, amigos míos, no puede ser el caso hoy”, dijo Sharma.

Se gesta una lucha sobre una cuestión clave

Un grupo de naciones conocido como Grupo de los países en desarrollo de ideas afines (LMDC, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran China e India, pidió que se eliminara del proyecto de texto de la COP26 toda la sección relativa a la mitigación del cambio climático, en una muestra de la lucha que queda por librar un día antes de que se cierren las conversaciones.

La sección de mitigación del borrador incluye un texto sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, frente al límite máximo de 2 grados Celsius del Acuerdo de París. También insta a los países a acelerar la actualización de sus compromisos de emisiones para finales de 2022.

El negociador jefe de Bolivia, Diego Pacheco, que representa al grupo de los países en desarrollo de ideas afines (conocido por sus siglas en inglés, LMDC), dijo el jueves que los países consideraban que el mundo desarrollado trataba de transferir sus responsabilidades por la crisis climática al mundo en desarrollo.

“Pedimos a la presidencia que eliminara por completo la sección sobre mitigación”, dijo Pacheco en una conferencia de prensa en Glasgow. El grupo no cree que los países en desarrollo deban tener los mismos plazos y ambiciones en materia de emisiones que las naciones ricas.

Algunos grupos de la sociedad civil presentes en la conferencia han criticado la postura del LMDC, calificándola como una petición deliberadamente exagerada para ganar influencia en las conversaciones.

La sugerencia de eliminar la sección de mitigación “es claramente un puñetazo en la cara de la gente que sufre la crisis climática”, dijo Teresa Anderson, portavoz de Climate Action Network.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, ridiculizó la demanda como ilógica.

“Intento seguir la lógica de esa postura”, dijo, reconociendo que entendía las peticiones de los países en desarrollo de más dinero para adaptarse a la crisis climática.

“Pero luego decir que eliminemos la mitigación… no hay una cantidad de dinero en el planeta, no hay una gran solución técnica para la adaptación lo suficientemente buena como para llevarnos a donde tenemos que estar en la adaptación si no hacemos mitigación. Mira lo que está pasando con 1,1 grados ahora. Imaginen que pasamos a los dos grados y a los dos grados y medio. ¿Qué van a hacer en materia de adaptación?”.

Nueva alianza para la eliminación de los combustibles fósiles

Costa Rica y Dinamarca lanzaron oficialmente el jueves la “Alianza más allá del petróleo y el gas”. El grupo incluye a Francia, Suecia, Irlanda, Gales, Groenlandia y Quebec, mientras que California, Portugal y Nueva Zelandia se han unido como miembros asociados, e Italia expresó su apoyo al grupo.

El ministro de Clima de Dinamarca, Dan Jorgensen, dijo que todos los miembros del grupo se han comprometido a poner fin a todas las nuevas concesiones, licencias y arrendamientos para proyectos de petróleo y gas, y también se han comprometido a fijar una fecha alineada con los Acuerdos de París para poner fin a la producción y exploración de petróleo y gas.

El Reino Unido, que acoge la conferencia sobre el clima y ha encabezado muchos de los acuerdos anunciados en las dos últimas semanas, no se unió a la alianza.

Jorgensen dijo que algunos de los países que se han sumado tienen una producción y reservas de petróleo y gas importantes. Dijo que uno de los objetivos clave de la alianza es poner en la agenda la cuestión de poner fin a la exploración y perforación de petróleo y gas.

“¿Cómo se puede defender el hecho de querer ser neutral en cuanto a emisiones de carbono en 2050 —preguntó Jorgensen—, pero seguir queriendo producir petróleo y gas y venderlo a otros? Eso, en nuestra opinión, no tiene sentido”.

Negociaciones sobre los mercados de carbono

La presidencia de la COP26 sigue presionando para llegar a un acuerdo sobre los detalles del artículo 6 del Acuerdo de París, que establece la necesidad de crear mercados de carbono. En las anteriores COP no se logró un consenso sobre las normas que deben regir el comercio de emisiones, y las conversaciones de Glasgow están resultando igual de difíciles.

La idea es que los países que tienen dificultades para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones puedan, en el futuro, comprar reducciones de emisiones a los países que ya han reducido sus emisiones más de lo que se comprometieron a hacer.

Pero hay algunos puntos de fricción importantes, por ejemplo como evitar el conteo doble y cómo prevenir que los países más contaminantes apuesten a este mercado en lugar de centrarse en las reducciones reales. Algunos países en vías de desarrollo también han abogado por gravar los mercados, afirmando que los ingresos deberían destinarse a la financiación del clima.

Los grupos de pueblos indígenas han hecho campaña para que cualquier acuerdo incluya protecciones estrictas de los derechos humanos y cláusulas que protejan sus tierras.

Algunos países presionan en este sentido: Suiza anunció el jueves que ha llegado a un acuerdo sobre el comercio de emisiones con varios países, entre ellos Perú, Ghana, Senegal, Georgia, Vanuatu y Dominica.

EE.UU. rechaza las reparaciones climáticas en la COP26

Estados Unidos no apoya la creación de un fondo de compensación de pérdidas y daños, una idea que están impulsando en la COP26 los países en desarrollo y los más pequeños, especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, según declaró a la prensa un funcionario de alto rango estadounidense.

Los países vulnerables argumentan que los países ricos son más responsables del cambio climático en términos históricos. Algunos países en primera línea de la crisis consideran que las naciones que más han contaminado deberían ser responsables, e incluso pagar reparaciones.

A pesar de que Estados Unidos se adhirió a una reciente declaración de un grupo de 61 países, conocida como la “Coalición de gran ambición”, que acordó aumentar los recursos para los países especialmente vulnerables, el funcionario dijo que Estados Unidos todavía tiene muchas dudas sobre cómo funcionaría en la práctica.

Ingrid Formanek de CNN contribuyó a este reporte.

